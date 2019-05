Σπάιντερμαν για κλάματα κατέληξε στη φυλακή επειδή διέκοψε αγώνα μπάσκετ (video)

Στην Ελλάδα οι εισβολείς σε αγωνιστικούς χώρους απολαμβάνουν την απόλυτη ασυλία αλλά στις Φιλιππίνες οι νόμοι είναι αυστηροί ακόμα και όταν οι εισβολείς έχουν «αθώα» κίνητρα όπως η περίπτωση ενός νεαρού άνδρα που εισέβαλε σε αγώνα μπάσκετ για το παγκόσμιο κύπελλο του 2019.

Ο… σπάιντερμαν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να στείλει το μήνυμα του. Δυστυχώς για αυτόν ακόμα και η είσοδος του στον αγωνιστικό χώρο έγινε με άσχημο τρόπο.

«Ψηφίστε! Αγάπη!»

Ο Φελιζάρτα Κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε «Ψηφίστε! Αγάπη!» συγκρούστηκε με το κέντρο του γηπέδου με τον παίκτη του Σαν Μιγκέλ Τζουν Μαρ Φαγιάρντιο. Μάλιστα χωρίς να το θέλει χτύπησε και τη μπάλα που είχε υπό τον έλεγχο του ο μπασκετμπολίστας και ο αγώνας διακόπηκε.

“Spider-Man” has not been identified yet but he’s been arrested and the PBA will press charges.

It appears that San Miguel will consider filing separate charges as well following the incident that left star center June Mar Fajardo shaken up#PBA2019 #PBAFinals | @abscbnsports pic.twitter.com/h6dz0c5wIV

— Paul Kennedy Lintag (@paullintag8) May 10, 2019