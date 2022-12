Σπάει «κόκκαλα» το σκίτσο της Charlie Hebdo για το Qatar Gate: Η εκδιδόμενη Ευρώπη και ο ευτυχής Εμίρης

Το σκάνδαλο με τον χρηματισμό από το Κατάρ που έχει ταρακουνήσει συθέμελα την Ευρώπη καυτηριάζει στην τελευταία του έκδοση, το Charlie Hebdo.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού ο Καταριανός Εμίρης πανευτυχής κρατάει μια εκδιδόμενη στο δεξί του πόδι, η οποία ξεχειλίζει από χαρτονομίσματα και μια ευρωβουλευτίνα στο αριστερό του πόδι, η οποία έχει τις τσέπες της γεμάτες δεσμίδες.

«Ευτυχής σαν Εμίρης του Κατάρ στην Ευρώπη!», τιτλοφορείται το σκίτσο.

Heureux comme un Qatari en Europe !

