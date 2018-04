Σοκαριστικό βίντεο στην Formula 1: Πάτησε μηχανικό με το μονοθέσιο του ο Ραϊκόνεν

«Τραγωδία» αποδείχτηκε το πιτ στοπ για τον Κίμι Ράικονεν και τη Ferrari στο χθεσινό grand prix του Μπαχρέιν.

Μετά από κακή συνεννόηση που υπήρξε ο Φινλανδός παρέσυρε με τον πίσω αριστερό τροχό του μονοθεσίου του έναν μηχανικό του.

Συγκεκριμένα, στον 35ο γύρο οι άνθρωποι της Scuderia έβαλαν μέσα τον Ραϊκονεν για το πιτ στοπ του.

Όπως θα δείτε όμως στα video που ακολουθούν ο Φινλανδός έφυγε χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες με αποτέλεσμα να παρασύρει τον έναν από τους μηχανικούς που βοηθούσε στην αλλαγή του πίσω αριστερά τροχού του.

