Σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, νεκρός σε αυτοκινητιστικό ο Ρέγιες

Την μέρα της γιορτής του Champions League, τα μαντάτα από την Ισπανία προκαλούν σοκ. Ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 35 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το οποίο συνέβη κοντά στην Ουτρέρα, την πόλη στην οποία γεννήθηκε.

Ο Ρέγιες υπήρξε διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ισπανίας. Εκανε σπουδαία καριέρα με τη Σεβίλλη, ενώ αγωνίστηκε και με την Αρσεναλ. Ακραίος επιθετικός, με φοβερές ικανότητες. Τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν σε μικρές ομάδες και ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Εξτρεμαδούρα.

Η Σεβίλλη επιβεβαίωσε την τραγική είδηση μέσω του προφίλ της στο twitter.

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 1, 2019