Σκι στη χιονισμένη Αττική κάνει ο Νορβηγός πρέσβης

Mπορεί τα χιόνια στην Αθήνα να είναι σπάνιο φαινόμενο, όμως οι Νορβηγοί είναι συνηθισμένοι στο κρύο και στις χαμηλές θερμοκρασίες. Η κακοκαιρία Μήδεια δημιούργησε προβλήματα στις μετακινήσεις πολλών κατοίκων της Αττικής. Οι Νορβηγοί, ωστόσο, που εργάζονται στην πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα είναι συνηθισμένοι στο χιόνι. Κάτι που επεσήμανε μέσω Twitter και ο Νορβηγός πρέσβης στη χώρα μας, Frode Overland Andersen.

«Το χιόνι στην Αθήνα δεν είναι πρόβλημα. Η συνάδελφός μου Μαρίτ καθώς φτάνει στη νορβηγική πρεσβεία σήμερα το πρωί!», γράφει σε tweet του, δείχνοντας μια γυναίκα να κάνει σκι.

Snow ❄️ in #Athens is not a problem! My colleague Marit arriving at the Norwegian embassy this morning! Way to go 🇳🇴🇬🇷 pic.twitter.com/lIMtFqN2nP

— Frode Overland Andersen (@norwayingreece) February 16, 2021