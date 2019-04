Σήμερα τα εγκαίνια της έκθεσης για τη ζωή και το έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι στον Βόλο 

Το Ergon Showground προσκαλεί σήμερα Τρίτη 2 Απριλίου και ώρα 9.00 μ.μ., στα εγκαίνια της έκθεσης «Leonardo da Vinci – The man, the art, the genius», που διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης «Ιωλκός». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εντός του εκθεσιακού χώρου, στο Ergon Showground (Πολυχώρος Τσαλαπάτα).

Από 2 έως 15 Απριλίου μια μοναδική έκθεση για τη ζωή και το έργο του μεγάλου καλλιτέχνη της Αναγέννησης. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά: Δευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.00 (σχολικές επισκέψεις), Δευτέρα – Παρασκευή 17.00 – 20.40 (για το κοινό), Σάββατο – Κυριακή 11.00 – 20.00 (για το κοινό). Η ξενάγηση διαρκεί πάνω από 60 λεπτά.

Σημείο προπώλησης ErgonShowground, ώρες λειτουργίας Δευτέρα – Παρασκευή 11.00 – 15.00 και 17.30 – 20.30, Σάββατο – Κυριακή 11.00 – 15.00. Εισιτήρια: Τιμή εισόδου 12 ευρώ, προπώληση 10 ευρώ, σχολικές επισκέψεις 5 ευρώ, οικογενειακό (4 άτομα) 30 ευρώ, ομαδικό (άνω των 10 ατόμων) 7 ευρώ / άτομο.

Πληροφορίες και κρατήσεις στο site www.ergonshowground.com και στα τηλέφωνα 6943167200 και 2421108616, καθημερινά 9.00 – 14.00.

Η έκθεση προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη και αναδεικνύει σε διεθνές επίπεδο το ταλέντο του Leonardo που δεν περιορίζεται στον καλλιτεχνικό τομέα, αλλά προσφέρει ένα αξέχαστο ταξίδι στον κόσμο της επιστήμης και της μηχανικής.

Οι αναπαραστάσεις των μηχανών, τα σχέδια, οι μελέτες, η ζωγραφική και η αρχιτεκτονική προσφέρουν στον επισκέπτη σε ένα αξέχαστο ταξίδι στο παρελθόν, καθώς, μέσω εκθεμάτων και οπτικο-ακουστικού υλικού, αναπαράγεται και η ζωή στην αναγεννησιακή εποχή: Η κατοικία, η ένδυση, το φαγητό, η μουσική, η τέχνη…

Επισκεφτείτε την Αναγεννησιακή Πλατεία στον εξωτερικό χώρο και ανακαλύψτε την καθημερινή ζωή στην Αναγέννηση, το ακμάζον εμπόριο και όλες τις πτυχές που ενέπνευσαν τις τέχνες και τον πολιτισμό της εποχής. Ολοκληρώστε την επίσκεψή σας δοκιμάζοντας εκλεκτά εδέσματα από γνήσιες αναγεννησιακές συνταγές στο ειδικά διαμορφωμένο κιόσκι εντός της Αναγεννησιακής Πλατείας.

Την έκθεση πλαισιώνουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα εντός και εκτός του εκθεσιακού χώρου. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

Sbadieratoridiferrara: Μια ιδιαίτερη παρέλαση ομάδας σημαιοφόρων από Ιταλία με παραδοσιακές αναγεννησιακές στολές που προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία. Σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο Μαγνησίας, που γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, ένα μοναδικό θέαμα για μικρούς και μεγάλους.

Σάββατο 6 Απριλίου, ώρα 12.30 – πλατεία Αγ. Νικολάου, ώρα 19.00 – Πολυχώρος Τσαλαπάτα (είσοδος ελεύθερη). Κυριακή 7 Απριλίου, ώρα 12.30 – παραλία Βόλου, ώρα 19.00 – Πολυχώρος Τσαλαπάτα (είσοδος ελεύθερη).

Ξεχωριστή προβολή ντοκιμαντέρ του HistoryChannel για τη ζωή του Λεονάρντο ντα Βίντσι (90 λεπτά). Ενημερωθείτε για τις ώρες προβολής εντός του χώρου της έκθεσης.

«De ArteCoquinaria» διατροφή και μαγειρική του ΧV αιώνα. Παρασκευή, 5 Απριλίου, ώρα 22.00, διάλεξη εντός του χώρου της έκθεσης (είσοδος ελεύθερη). «Ανακαλύπτοντας την αρχιτεκτονική του Λεονάρντο», ένα ταξίδι στις θεωρίες και τις μελέτες του μεγάλου καλλιτέχνη που επηρέασαν την αρχιτεκτονική μέχρι τις μέρες μας. Τρίτη 9 Απριλίου, ώρα 21.00, διάλεξη εντός του χώρου της έκθεσης (είσοδος ελεύθερη). «Το Νήμα της Ιστορίας» από την κλωστή και την ύφανση, ένα ιστορικό ταξίδι στον κόσμο της αναγεννησιακής ενδυμασίας, τα χρώματα και ο συμβολισμός τους, τα υφάσματα και η παραγωγή τους. Πέμπτη 11 Απριλίου, ώρα 22.00, διάλεξη εντός του χώρου της έκθεσης (είσοδος ελεύθερη). «Ο Μυστικός Λεονάρντο», μια ματιά στον κρυφό συμβολισμό των έργων και την ιδιωτική ζωή του μεγάλου καλλιτέχνη. Κυριακή 14 Απριλίου, ώρα 11.00 με 14.00, διάλεξη εντός του χώρου της έκθεσης (είσοδος ελεύθερη).

Εργαστήριο Ρομποτικής για παιδιά από την Ομάδα TALOS, Κυριακή 7 Απριλίου, ώρα 11.00 με 14.00 (είσοδος ελεύθερη), Κυριακή 14 Απριλίου, ώρα 11.00 με 14.00 (είσοδος ελεύθερη) (απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής για την καλύτερη λειτουργία του εργαστηρίου).