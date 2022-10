Σιλβέστερ Σταλόνε: Η ζωή της οικογένειάς του γίνεται… ριάλιτι

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε και η σύζυγός του, Τζένιφερ Φλάβιν, που μέχρι και πριν από λίγο καιρό είχαν συγκεντρώσει πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας με το διαζύγιο που… ακυρώθηκε, ετοιμάζονται να γίνουν μία ακόμα από τις οικογένειες της Αμερικής που θα εκθέσουν, τα εντός του οίκου τους, σε ριάλιτι.

Το ριάλιτι για την πορεία και την οικογενειακή ζωή του αξέχαστου «Ρόκυ Μπαλμπόα» ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Maill, η ίδια ομάδα που έχει δημιουργήσει το «Keeping Up With The Kardashians», πρόκειται να αναλάβει και την επερχόμενη σειρά για τη ζωή των Σταλόνε.

Πιο συγκεκριμένα τον Αύγουστο, ένας εκπρόσωπος του ηθοποιού, επιβεβαίωσε την είδηση του νέου ριάλιτι λέγοντας: «Οι Σταλόνε αυτή τη στιγμή γυρίζουν μαζί ένα ριάλιτι, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του στο Paramount+».

Keeping up with the Stallones! Sylvester's family to debut in new reality show made by Kardashian producers https://t.co/meYDDctEr2

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 14, 2022