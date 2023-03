Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας προσκαλεί στο σεμινάριο με θέμα «European Institute of Innovation and Technology (EIT) structure and funding opportunities (focus on EIT Health)», που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 06/03/2023, ώρα 3.00 μ.μ. – 5.00 μ.μ.,

με ομιλητές τους κ. Βαρβάρα Βασιλάκη, Σύμβουλο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης – EIT Health project manager στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), και τον κ. Γιώργο Μέγα, Συντονιστή EIT Health HUB και Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι o πόλος του EIT Health στην Ελλάδα. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως EIT Health και National Contact Point for Horizon Europe (NCPs) και οι υπηρεσίες υποστήριξης των ερευνητών που προκύπτουν από αυτές τις δράσεις.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος. Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα εδώ.

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε τον σύνδεσμο.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».