Σε ποιες σχολές εισάγονται οι επιτυχόντες του 8ου ΓΕΛ Βόλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η διεύθυνση του 8ου Γενικού Λυκείου Βόλου, οι επιτυχόντες του σχολείου και οι σχολές στις οποίες εισάγονται είναι:
1 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ -ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
3 ΤΣΟΥΛΦΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
4 ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
5 ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
6 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
7 ΣΤΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
8 ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
9 ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
10 ΠΕΤΣΙΜΕΡΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
12 ΒΑΪΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
13 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
14 ΚΑΦΦΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
15 ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
17 ΜΑΡΓΑΡΟΥ – ΚΥΡΑΝΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
18 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
19 ΜΑΝΤΕΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
20 ΜΠΑΛΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
21 ΛΙΑΠΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΤΙΚΩΝ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
22 ΔΗΜΗΤΡΩΦ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ – ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)