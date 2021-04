“1η Ανοικτή Διαδικτυακή Διάλεξη του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας”

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει προγραμματίσει τη διοργάνωση μιας σειράς ανοικτών διαδικτυακών εκδηλώσεων με τίτλο Digital Systems Events. Στο πλαίσιο των Digital Systems Event θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές που έχουν να επιδείξουν σημαντικές διακρίσεις και επιτυχίες, στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των εφαρμογών των Ψηφιακών Συστημάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Οι ομιλητές στα Digital Systems Events θα είναι διακεκριμένοι επιστήμονες (ακαδημαϊκοί/ερευνητές), καταξιωμένοι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, και γενικότερα πρόσωπα με πολύ σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο ευρύτερο πεδίο των Ψηφιακών Συστημάτων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι διαλέξεις στα Digital Systems Events θα λαμβάνουν χώρα διαδικτυακά στην πλατφόρμα MS Teams. Απευθύνονται προς τους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και αποσκοπούν στο να αναδείξουν τις προοπτικές που ανοίγονται στο ευρύτερο πεδίο των σπουδών τους. Επιπρόσθετα, τα Digital Systems Events απευθύνονται προς όλους τους φοιτητές και προς όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τέλος, η πρόσβαση/συμμετοχή στις διαδικτυακές αυτές εκδηλώσεις είναι ανοικτή προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Το 1ο Digital Systems Event θα πραγματοποιηθεί αυριο Πέμπτη 22/4/2021 στις 18:30 με ομιλητή με τον Δρ. Λάμπρο Καλαμπούκα. Ο ομιλητής θα μοιραστεί με τους φοιτητές και με το κοινό τις εμπειρίες του, την πορεία του (ξεκινώντας από τα Σέρβια Κοζάνης και φτάνοντας στο να ιδρύει διεθνώς επιτυχημένες high-tech εταιρείες με έδρα τη Silicon Valley), τα λάθη του, αλλά και τις επιλογές που θα έκανε αν ξεκινούσε ξανά σήμερα!

Ο Δρ. Λάμπρος Καλαμπούκας κατάγεται από τα Σέρβια Κοζάνης όπου και τελείωσε το λύκειο το 1987. Αποφοίτησε το 1992 ως διπλωματούχος Μηχανικός του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πολυτεχνείου Πατρών. Το διάστημα 1993-1995 συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στις ΗΠΑ ως υπότροφος του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στο Computer Engineering Department (Univ. of California, Santa Cruz), το 1995 και 1997 αντίστοιχα, στο χώρο των δικτύων δεδομένων υψηλών ταχυτήτων. Στην περίοδο 1997-2000 εργάστηκε ως ερευνητής στα Bell Labs της εταιρείας ΑΤ&Τ όπου και βραβεύτηκε για το έργο του με το Bell Labs President’s Gold Award. Το 2000 ίδρυσε την εταιρεία Xebeo Communications που δραστηριοποιούνταν στο χώρο των οπτικών δικτύων και οπτικών διακοπτικών συστημάτων, που λειτουργούν σε ρυθμούς διαμεταγωγής της τάξης των πολλών terrabits/sec. Η Xebeo Communications εξαγοράστηκε από την πολυεθνική επιχείρηση UTStarcom, Inc. το 2003. Το 2005 ανέλαβε ως επικεφαλής ανάπτυξης νέων τεχνολογιών στα Bell Labs. Τα συστήματα και οι τεχνικές λύσεις που σχεδίασε ή επέβλεψε διαχειρίζονται ακόμα και σήμερα το 90% των κλήσεων κινητών τηλεφώνων στις ΗΠΑ. Το 2012 ίδρυσε την εταιρεία Alphonso Inc. Εκτός από ιδρυτικό στέλεχος και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, εργάζεται ως Τεχνικός Διευθυντής έχοντας την ευθύνη για την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, λύσεων και τεχνολογιών διαχείρισης δεδομένων τηλεθέασης και εφαρμογών για Smart TVs. Το Δεκέμβριο του 2020, η εταιρεία Alphonso Inc. εξαγοράστηκε από την πολυεθνική LG Electronics και συνεχίζει τη δραστηριότητά της ως LG Ads με αντικείμενο την εξέλιξη και χρήση τεχνολογιών επεξεργασίας μαζικών δεδομένων τηλεθέασης (big data) με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) για εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως διαφήμισης στην τηλεόραση, κ.α. Ο Δρ. Λάμπρος Καλαμπούκας έχει εκπονήσει περισσότερες από 15 ερευνητικές εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή συνέδρια και σε ερευνητικά περιοδικά, και έχει περισσότερες από 50 διεθνώς κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες.

Η διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Πέμπτη 22/4/2021 στις 18:30 και η συμμετοχή σε αυτή είναι ελεύθερη μέσω του συνδέσμου: https://ds.uth.gr/digital-systems-events/ds-event-kalampoukas/