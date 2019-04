Πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων (video)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα στον Καθεδρικό της Παναγιάς των Παρισίων, στο Παρίσι, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού υψώνεται από το κτίριο, όπως φαίνεται σε πολλές φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

#Breaking: Local Witnesses on the ground are saying, the church is completely on fire and damages will be beyond repair at the iconic cathédrale Notre-Dame de #Paris church. #NotreDame #France. pic.twitter.com/DC2BqMkKyR

— Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) April 15, 2019