Πύραυλος ενεργοποιήθηκε κατά λάθος από αεροπλάνο και σκότωσε πέντε ανθρώπους

Eνα συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που μία ρουκέτα εκτοξεύεται από ένα πολεμικό αεροσκάφος τύπου Sukhoi Su-25 που βρίσκονταν σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της στρατιωτικής βάσης Adji Kosseri στο Τσαντ της κεντρικής Αφρικής. Η ρουκέτα τρύπησε ένα στρατιωτικό βυτιοφόρο που μόλις είχε αδειάσει τα καύσιμα του στις δεξαμενές των αεροσκαφών και αφού κατέγραψε μία ανεξέλεγκτη πορεία έπεσε πάνω σε ένα σπίτι που βρίσκονταν κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο.

Το αποτέλεσμα ήταν οι πέντε ένοικοι του σπιτιού να βρουν ακαριαίο θάνατο και θα προκληθεί πανικός και χάος στις γύρω περιοχές. Μεταξύ των θυμάτων τα τρία ήταν παιδιά. Το σπίτι ανήκε σε υψηλόβαθμο στέλεχος της αεροπορίας της χώρας. Στο video που αναρτήθηκε στο twitter, φαίνεται ο πύραυλος να εξαπολύεται από την αεροπορική βάση Adji Kosseri και να «καρφώνεται» στο σπίτι.

Δείτε το βίντεο:

Accidental fatal discharge of unguided rocket from #Chad Air Force Su-25 at N'Djamena https://t.co/DjysZPaREG pic.twitter.com/abQ7HgbI6T

— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) April 18, 2020