Online προβολές από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας

To Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, συμβάλλει στην ψυχαγωγία στο σπίτι, λόγω μέτρων «κορονοϊού», προβάλλοντας τις ταινίες που έχουν επιλεγεί για προβολή στο διαγωνιστικό της 12ης διοργάνωσης η οποία αναβλήθηκε. Από τις 4 Απριλίου και κάθε Παρασκευή ,Σαββατο, Κυριακή προβλήθηκαν ταινίες animation και ελληνικές ταινίες μικρού μήκους μετά από έγκριση των δημιουργών τους. Το πρόγραμμα παρακολούθησε μεγάλος αριθμός θεατών και από τα σχόλια διαπιστώσαμε μεγάλη αποδοχή της πρωτοβουλίας. Τόσο το πρόγραμμα όσο και τα στοιχεία των ταινιών δημοσιεύονται κάθε φορά στη σελίδα fb του Φεστιβάλ.(International film festival of Larissa). Οι ταινίες κατεβαίνουν αμέσως μετά την προβολή.

Το Φεστιβάλ ευχαριστεί όλους τους δημιουργούς που με μεγάλη προθυμία διέθεσαν τις ταινίες τους ως ένδειξη συμβολής στη δύσκολη κατάσταση που περνούν οι συμπολίτες μας . Μένουμε σπίτι λοιπόν και παρακολουθούμε online επιλεγμένες ταινίες Ελλήνων και ξένων δημιουργών.

Η οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ ελπίζει πως σε λογικό χρόνο και ανάλογα με την πορεία της επιδημίας και τις εισηγήσεις των ειδικών, θα είναι σε θέση να ανακοινώσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Φεστιβάλ.

Οι online προβολές ολοκληρώνονται, όσον αφορά το ελληνικό κομμάτι το προσεχές Σάββατο και σύντομα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Διαγωνιστικού.

To Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Υπουργείου Πολιτισμού ,του Υπουργείου Τουρισμού και με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας.