Πτήσεις της Easy Jet από από Μιλάνο και Νάπολη προς Σκιάθο

Η Σκιάθος προστίθεται στους νέους προορισμούς της easyJet με νέα δρομολόγια από το Μιλάνο και τη Νάπολη.

Ο Δήμος Σκιάθου είχε ξεκινήσει από τις αρχές του 2020 επαφές με την easyJet με σκοπό να συμπεριληφθεί η Σκιάθος στο ευρωπαϊκό δίκτυο των προορισμών, και ειδικότερα για πτήσεις από το Μιλάνο και τη Νάπολη. Η ένταξη της Σκιάθου, ενός ήδη αγαπητού προορισμού στην ιταλική αγορά, στο νέο πρόγραμμα πτήσεων της easyJet είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση και την προβολή του τουριστικού προϊόντος, ειδικά σε μία περίοδο εξαιρετικά δύσκολη.

Ο κος Lorenzo Lagorio, Country Manager Italy – easyJet, δήλωσε: “We are delighted to add Skiathos to our European network, making it our 15th destination in the country. Greece has always been one of our customers’ favourite summer holiday destinations across all our networks, and so we are pleased to be able to offer our customers even more summer holiday options in Greece. With newly launched routes to Skiathos from Milan and Naples, easyJet hopes to bring this small Greek jewel to many more Italian tourists. We look forward to continue working together with the local public institutions to make this route a success” .

Σύμφωνα με την εταιρεία το πρόγραμμα των πτήσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Μιλάνο (MXP) προς Σκιάθο (JSI ) : 4 πτήσεις την εβδομάδα από 1 Ιουλίου 2022 έως 2 Σεπτεμβρίου 2022

Νάπολη (NAP) προς Σκιάθος (JSI) : 3 πτήσεις την εβδομάδα από 27 Ιουνίου έως 2 Σεπτεμβρίου 2022

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Σκιάθος εντάχθηκε στο νέο πρόγραμμα πτήσεων της εταιρείας με νέες πτήσεις από την Ιταλία για το 2022. Για την επίτευξη του στόχου ευχαριστούμε θερμά την κα Κατερίνα Πολλάτου, Υπεύθυνη Marketing & Development Airline της Fraport, που μας έφερε σε επικοινωνία με τα στελέχη της easyJet, και τον κον Δημήτρη Σχοινά, Lead Manager- Ανάπτυξη Αεροδρομίου της easyJet για την εξαιρετική συνεργασία. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, είναι η αύξηση των αεροπορικών αφίξεων στη Σκιάθο, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και το άνοιγμα σε νέες αγορές. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα συνεργασίας και συνέργειας προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσον αφορά την ισχυρή παρουσία της Σκιάθου στο χάρτη της τουριστικής αγοράς», δήλωσε ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.