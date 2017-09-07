Πρόσληψη 114 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στη Μαγνησία- Όλα τα ονόματα

Με 114 προσλήψεις αναπληρωτών θα ενισχυθεί η Ειδική Αγωγή στον Νομό Μαγνησίας. Συνολικά 66 εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στη Δευτεροβάθμια και 48 στην Πρωτοβάθμια, σύμφωνα με τα ονόματα που ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης το υπουργείο Παιδείας. Από χθες οι εκπαιδευτικοί δίνουν το παρών στις Διευθύνσεις, αλλά υπάρχουν επιφυλάξεις εάν θα καλυφθούν όλα τα κενά στα τμήματα.
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας: ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ60.ΕΑΕ, ΤΙΝΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΕ60.ΕΑΕ, ΣΟΥΣΟΥΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ60.ΕΑΕ, ΚΑΡΔΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕ71, ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71, ΑΙΣΩΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71, ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ71, ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ71, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΪΝΑ ΠΕ71, ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ71, ΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71, ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΠΕ71, ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71, ΕΠΙΔΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ71, ΠΡΑΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ71, ΖΟΥΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ71, ΚΟΖΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ71, ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΠΑΡΙΣΙΑ ΠΕ71, ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ71, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71, ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ71, ΚΑΜΠΑΝΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ71, ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ71, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΕ71, ΓΚΑΪΤΑΤΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ71, ΓΚΟΥΤΖΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ71, ΜΠΑΡΜΠΑΡΓΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ71, ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ71, ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71, ΙΩΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ71, ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ71, ΜΗΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ ΠΕ71, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ71, ΛΙΑΚΟΡΔΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ71, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ71, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ71, ΛΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ71, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ71, ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71, ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ71, ΛΙΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ71, ΠΤΩΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ71, ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ71, ΞΥΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71, ΦΙΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ71, ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70.ΕΑΕ, ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ71.
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: ΤΑΜΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00, ΤΣΙΑΚΑΛΗ ΘΩΜΑΗ ΠΕ02.00, ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02.00, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00, ΜΑΪΣΗ ΕΛΙΝΤΑ ΠΕ02.00, ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02.00, ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02.00, ΜΑΡΚΟΥ-ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02.00, ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02.00, ΛΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02.00, ΜΕΛΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02.00, ΝΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02.00, ΓΚΙΟΥΛΑΚΗ ΕΛΛΗ ΠΕ03.00, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03.00, ΧΑΡΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ03.00, ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03.00, ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03.00, ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ03.00, ΚΑΝΤΑΚΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ03.00, ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ03.00, ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ03.00, ΧΑΧΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03.00, ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΕ03.00, ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ03.00, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03.00, ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΖΩΗ ΠΕ03.00, ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01.ΕΑΕ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.01.ΕΑΕ, ΣΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ04.01.ΕΑΕ, ΤΣΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01.ΕΑΕ, ΛΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01.ΕΑΕ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΠΕ04.02.ΕΑΕ, ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.02.ΕΑΕ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ04.02.ΕΑΕ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.04.ΕΑΕ, ΜΑΝΤΡΑΧΙΜΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04.ΕΑΕ, ΕΛΗΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ10.00, ΠΑΡΛΙΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ11.00, ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11.00, ΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ11.00, ΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΠΕ14.04, ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01.ΕΑΕ, ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ17.03, ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ18.01, ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ18.01, ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ18.01, ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ18.02, ΜΟΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕ18.36, ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.36, ΚΟΤΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.04, ΛΑΣΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕ08.00
Παράλληλη Στήριξη Δευτεροβάθμια: ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Μειωμένου και ΖΕΪΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ03.ΕΑΕ
Στο ΚΕΔΔΥ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ02.00
Δημόσια Σχολεία Δευτεροβάθμιας: ΝΤΑΜΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕ01.19, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02.00, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02.00, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03.00, ΣΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ04.01, ΜΠΟΥΡΑΔΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.02, ΓΕΝΗΚΟΜΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.02, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ04.04, ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.04, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ18.10, ΒΑΡΔΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ18.12.
Χωρίς κατηγορία
Πρόσληψη 114 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στη Μαγνησία- Όλα τα ονόματα
Με 114 προσλήψεις αναπληρωτών θα ενισχυθεί η Ειδική Αγωγή στον Νομό Μαγνησίας. Συνολικά 66 εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στη Δευτεροβάθμια και 48 στην Πρωτοβάθμια, σύμφωνα με τα ονόματα που ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης το υπουργείο Παιδείας. Από χθες οι εκπαιδευτικοί δίνουν το παρών στις Διευθύνσεις, αλλά υπάρχουν επιφυλάξεις εάν θα καλυφθούν όλα τα κενά στα τμήματα.