ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόσληψη 114 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στη Μαγνησία- Όλα τα ονόματα

Χωρίς κατηγορία

Ερμάλ Μπραχίμι για Ολυμπιακό Βόλου – Ο 26χρονος μέσος προπονήθηκε χθες με τους «ερυθρόλευκους» 

Αθλητισμός

Συνεχίζονται έως τις 12 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο Εσπερινό Γυμνάσιο Βόλου

Τοπικά

Στον «αέρα» η λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων στις Γλαφυρές 

Τοπικά

Δήμος Βόλου: Αντιδράσεις μειοψηφιών για φύλαξη δημοτικών κτιρίων – Ζητούν να μην ανατεθεί σε ανάδοχο

Τοπικά

Με τη στήριξη όλων των Βολιωτών η Εθνική πόλο Νέων Γυναικών αντιμετωπίζει σήμερα τις ΗΠΑ στο ΕΑΚ

Αθλητισμός

Πρόστιμα 400 ευρώ για επιθετικά σκυλιά χωρίς φίμωτρο επιβλήθηκαν από τον Δήμο Βόλου 

Τοπικά

Προωθείται η ηλεκτροκίνηση στην σιδηροδρομική γραμμή Βόλου – Λάρισας

Τοπικά

Νεκρός σε βάθος 5 μέτρων εντοπίστηκε 81χρονος στη Μυτιλήνη

Ελλάδα

Το Γυμνάσιο Στεφανοβικείου θα δημιουργήσει ψηφιακό comic με κεντρικό χαρακτήρα τον Σύρο πρόσφυγα Ody…

Τοπικά

Πρωί πρωί καθάριζαν από τις μπογιές το Γαλλικό Ινστιτούτο για να πάει ο Μακρόν

Ελλάδα

Ο υπουργός Ναυτιλίας Π. Κουρουμπλής σήμερα στον Βόλο

Τοπικά

Στο «ράφι» παραμένουν 63.000 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης

Οικονομία

Ερωτικές επιστολές από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκαν μέσω Facebook

Κόσμος

Περιηγητικοί πλόες για μεταφορά προσκυνητών στο νησί Τρίκερι

Τοπικά

Ο Αγιασμός στα 6ο και 8ο Γυμνάσια Βόλου

Τοπικά

Διακρίσεις σκακιστών του Φοίνικα Βόλου στα Τρίκαλα

Αθλητισμός

Κ. Στεργίου: Κάτεργα για τους εργαζόμενους δημιουργεί η «δίκαιη ανάπτυξη»

Τοπικά

Τυφλοί εκπαιδευτικοί μετακινήθηκαν από το Βόλο- Αναλγησία καταγγέλει το ΠΑΜΕ

Τοπικά

Επένδυση στο Ελληνικό: Πράσινο φως από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων – Καθυστερήσεις από τους αρχαιολόγους

Ελλάδα

Φονικό πέρασμα του τυφώνα Ιρμα: 8 νεκροί – Εξαφάνισε 2 νησιά της Καραϊβικής

Κόσμος

Ο ΕΝΦΙΑ «εξαφανίζει» τις επιστροφές φόρου – Αρχισαν οι αυτόματοι συμψηφισμοί

Οικονομία

Διαβάστε σήμερα στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Χωρίς κατηγορία

Βραζιλία: Πρώην υπουργός έκανε το διαμέρισμά του… θησαυροφυλάκιο – Είχε 16 εκατ. δολάρια σε μετρητά

Κόσμος

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Εκατοντάδες «μαϊμού» νοσοκόμες θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς

Κόσμος

Μια διαφορετική πασαρέλα στη Θεσσαλονίκη: Μοντέλα ντύθηκαν με ανακυκλώσιμα υλικά

Θ Plus

Έφερε στις ΗΠΑ τους γονείς του από την Ινδία για να τον βοηθήσουν να δείρει τη γυναίκα του!

Κόσμος

Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει διακοπή των ελέγχων για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

Ελλάδα

Συνεχίζονται οι προκλήσεις – Nέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο

Ελλάδα

Εντοπίστηκε το ταξί του 60χρονου που δολοφονήθηκε στη Δραπετσώνα

Ελλάδα

Δεν θα είναι υποψήφιος για την Κεντροαριστερά ο Γ. Παπανδρέου

Ελλάδα

Δημοσκόπηση Alco: Η ΝΔ μπροστά με 7 μονάδες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ

Ελλάδα

Πέθανε ο πρώην διευθυντής του «Έθνους της Κυριακής» Δημήτρης Βάρος

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Συνελήφθη φυγόποινος – Είχε καταδικαστεί για εμπορία ναρκωτικών

Τοπικά

Τραγωδία στην Σκιάθο: Εντοπίστηκε νεκρός 49χρονος ψαροντουφεκάς

Τοπικά

Με 4.000 κενά στα Δημοτικά σχολεία ξεκινά η σχολική περίοδος τη Δευτέρα

Ελλάδα

Eurobasket 2017: «Ξύπνησε» η Ελλάδα και πέρασε στους «16» με νίκη 95-77 επί της Πολωνίας

Αθλητισμός

To DNA του Νταλί «μίλησε»: Η Πιλάρ ‘Αμπελ δεν είναι κόρη του

Κόσμος

Κεντροαριστερά: Υποψήφιος και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ελλάδα

Nεκρός ανασύρθηκε 48χρονος λουόμενος σε παραλία του Ρεθύμνου

Ελλάδα

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου

Τοπικά

2,1 εκατ. ευρώ για φόρους και ΕΝΦΙΑ πλήρωσε η Εκκλησία

Ελλάδα

Σοκαρισμένη η ΚΟΑ για την δράση του φλαουτίστα Δράκου που ασελγούσε σε μαθήτριές του

Ελλάδα

ΜΑΤ VS συλλογικοτήτων στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας για τους πλειστηριασμούς

Ελλάδα

Αγνοείται ψαροντουφεκάς στη Σκιάθο

Τοπικά

Απίστευτες εικόνες από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα «Ίρμα» (video)

Κόσμος

Φίδι διέλυσε τη μηχανή αυτοκινήτου στην Καλαμάτα!

Ελλάδα

Είχαν αγοράσει Βουλγάρα για να την εκδίδουν στη Θεσσαλονίκη για 2.500 ευρώ

Ελλάδα

Πρεμιέρα των πλειστηριασμών στον Βόλο με νέα ματαίωση της διαδικασίας

Τοπικά

Ασθενής σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Καρδίτσα

Τοπικά

Χωρίς κατηγορία

Πρόσληψη 114 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στη Μαγνησία- Όλα τα ονόματα

Με 114 προσλήψεις αναπληρωτών θα ενισχυθεί η Ειδική Αγωγή στον Νομό Μαγνησίας. Συνολικά 66 εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στη Δευτεροβάθμια και 48 στην Πρωτοβάθμια, σύμφωνα με τα ονόματα που ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης το υπουργείο Παιδείας. Από χθες οι εκπαιδευτικοί δίνουν το παρών στις Διευθύνσεις, αλλά υπάρχουν επιφυλάξεις εάν θα καλυφθούν όλα τα κενά στα τμήματα.
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας: ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ60.ΕΑΕ, ΤΙΝΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΕ60.ΕΑΕ, ΣΟΥΣΟΥΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ60.ΕΑΕ, ΚΑΡΔΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕ71, ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71, ΑΙΣΩΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71, ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ71, ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ71, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΪΝΑ ΠΕ71, ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ71, ΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71, ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΠΕ71, ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71, ΕΠΙΔΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ71, ΠΡΑΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ71, ΖΟΥΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ71, ΚΟΖΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ71, ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΠΑΡΙΣΙΑ ΠΕ71, ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ71, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71, ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ71, ΚΑΜΠΑΝΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ71, ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ71, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΕ71, ΓΚΑΪΤΑΤΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ71, ΓΚΟΥΤΖΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ71, ΜΠΑΡΜΠΑΡΓΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ71, ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ71, ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71, ΙΩΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ71, ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ71, ΜΗΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ ΠΕ71, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ71, ΛΙΑΚΟΡΔΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ71, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ71, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ71, ΛΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ71, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ71, ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71, ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ71, ΛΙΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ71, ΠΤΩΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ71, ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ71, ΞΥΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71, ΦΙΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ71, ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70.ΕΑΕ, ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ71.
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: ΤΑΜΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00, ΤΣΙΑΚΑΛΗ ΘΩΜΑΗ ΠΕ02.00, ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02.00, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00, ΜΑΪΣΗ ΕΛΙΝΤΑ ΠΕ02.00, ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02.00, ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02.00, ΜΑΡΚΟΥ-ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02.00, ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02.00, ΛΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02.00, ΜΕΛΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02.00, ΝΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02.00, ΓΚΙΟΥΛΑΚΗ ΕΛΛΗ ΠΕ03.00, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03.00, ΧΑΡΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ03.00, ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03.00, ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03.00, ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ03.00, ΚΑΝΤΑΚΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ03.00, ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ03.00, ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ03.00, ΧΑΧΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03.00, ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΕ03.00, ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ03.00, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03.00, ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΖΩΗ ΠΕ03.00, ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01.ΕΑΕ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.01.ΕΑΕ, ΣΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ04.01.ΕΑΕ, ΤΣΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01.ΕΑΕ, ΛΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01.ΕΑΕ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΠΕ04.02.ΕΑΕ, ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.02.ΕΑΕ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ04.02.ΕΑΕ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.04.ΕΑΕ, ΜΑΝΤΡΑΧΙΜΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04.ΕΑΕ, ΕΛΗΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ10.00, ΠΑΡΛΙΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ11.00, ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11.00, ΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ11.00, ΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΠΕ14.04, ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01.ΕΑΕ, ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ17.03, ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ18.01, ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ18.01, ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ18.01, ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ18.02, ΜΟΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕ18.36, ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.36, ΚΟΤΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.04, ΛΑΣΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕ08.00
Παράλληλη Στήριξη Δευτεροβάθμια: ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Μειωμένου και ΖΕΪΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ03.ΕΑΕ
Στο ΚΕΔΔΥ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ02.00
Δημόσια Σχολεία Δευτεροβάθμιας: ΝΤΑΜΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕ01.19, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02.00, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02.00, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03.00, ΣΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ04.01, ΜΠΟΥΡΑΔΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.02, ΓΕΝΗΚΟΜΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.02, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ04.04, ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.04, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ18.10, ΒΑΡΔΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ18.12.

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