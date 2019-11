Προσγειώθηκε βομβαρδιστικό Β-52 των ΗΠΑ στη βάση της Σούδας

Στη βάση των ΗΠΑ στη Σούδα προσγειώθηκε για πρώτη φορά, πριν από λίγες ημέρες, βομβαρδιστικό Β-52, όπως αποκαλύπτεται με ανάρτηση στον λογαριασμό της ίδιας της βάσης στο twitter.

Όπως αναφέρεται στο hellasjournal.com η προσγείωση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στον προορισμό όπου κατευθυνόταν το βομβαρδιστικό.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το βομβαρδιστικό που πριν από λίγες ημέρες συνόδευσαν δύο ελληνικά F-16 από την 115 Πτέρυγα Μάχης (Ακρωτήρι Σούδας) πετώντας πάνω από την Κύπρο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αμερικανικής άσκησης με την ονομασία «Global Thunder 20».

Check out these photos of our unexpected, but welcome, visitor this week!

A #B-52 #Stratofortress bomber was diverted to land @NSA_SoudaBay due to adverse weather at its destination – marking the first time a B-52 landed here.@USEmbassyAthens @HQUSAFEPA pic.twitter.com/1V0OymH9xB

— NSA Souda Bay (@NSA_SoudaBay) November 8, 2019