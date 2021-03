Προς έγκριση το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V – Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ξεκίνησε την αξιολόγησή του

ΟΕυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε την έναρξη αξιολόγησης του ρωσικού εμβολίου Sputnik V. «Η απόφαση της CHMP (η αρμόδια επιτροπή του EMA) να ξεκινήσει την αξιολόγηση βασίζεται σε αποτελέσματα εργαστηριακών και κλινικών μελετών σε ενήλικες. Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι το Sputnik V ενεργοποιεί την παραγωγή αντισωμάτων και ανοσοκυττάρων που στοχεύουν τον SARS-CoV-2 κορονοϊό και μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία από την COVID-19», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Lancet», στις 2 Φεβρουαρίου, ανέφερε ότι το Sputnik V, το οποίο ανέπτυξε το Ερευνητικό Κέντρο Γκαμαλέγια, έδειξε 91,6% αποτελεσματικότητα, με βάση τα προσωρινά δεδομένα των κλινικών δοκιμών της τρίτης φάσης.

Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Ταμείο Αμεσων Επενδύσεων (RDIF) ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει 50 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου Sputnik V από τον Ιούνιο, εάν εξασφαλισθεί η έγκρισή του από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Το RDIF αναμένει ότι πολλές χώρες της Eυρωπαϊκής Ενωσης θα εγκρίνουν το ρωσικό εμβόλιο αυτόν τον μήνα.

EMA has started a rolling review of Sputnik V, a #COVID19vaccine developed by Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology.

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 4, 2021