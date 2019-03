Πρώην ποδοσφαιριστής Κυπριακής καταγωγής και παίκτης ριάλιτι βρέθηκε νεκρός

Ο Μάικ Θαλασσίτης, κυπριακής καταγωγής, που γεννήθηκε στο Έντμοντον, πρώην ποδοσφαιριστής που έγινε γνωστός στη Μεγάλη Βρετανία από τη συμμετοχή του σε παιχνίδια ριάλιτι βρέθηκε νεκρός σε δάσος κοντά στο σπίτι του στο Έσσεξ της Βρετανίας.

Ο Μάικ Θαλασσίτης είχε αγωνιστεί στην League 2 του αγγλικού πρωταθλήματος και όταν τελείωσε η ποδοσφαιρική του καριέρα, γνώρισε μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία συμμετέχοντας στην τρίτη σεζόν του ριάλιτι Love Island, το καλοκαίρι του 2017 και στη συνέχεια στο Celebs Go Dating.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες άφησε την τελευταία του πνοή ο 26χρονος Θαλασσίτης, δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, και το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι βρέθηκε νεκρός σε δάσος κοντά στο σπίτι του.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Θαλασσίτης είχε χάσει και τον καλύτερό του φίλο, τον Ντάνι Κατς, που έφυγε από τη ζωή την παραμονή των Χριστουγέννων.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, ο Θαλασσίτης περνούσε δύσκολη περίοδο, μετά τον επεισοδιακό χωρισμό του από την Μέγκαν ΜακΚένα, σταρ του The Only Way Is Essex.

Πρώην συμπαίκτες του τόσο στις ποδοσφαιρικές ομάδες που αγωνίστηκε όσο και στα ριάλιτι που συμμετείχε έσπευσαν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκφράσουν τη λύπη τους για τον χαμό του Θαλασσίτη, ενώ πολλοί είναι και οι θαυμαστές του 26χρονου που συλλυπήθηκαν την οικογένεια του νεαρού τηλεστάρ.

Πηγή: Έθνος