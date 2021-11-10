Πού μπορείτε να κάνετε δωρεάν rapid tests αύριο Πέμπτη 11 Νοεμβρίου

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021:
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΑΙΘΡΙΟ
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΠΗ/ ΠΑΛΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
09:00-12:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
08:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
12:30-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ/ ΚΑΠΗ
09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΥΡΓΕΤΟΣ
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων :
08:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ / ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
08:00-14:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ
–Στην Π.Ε. Τρικάλων:
07:30-14:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 09:30-15:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 5ο ΚΑΠΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
08:00-11:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
08:00-10:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ OΙΧΑΛΙΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
10:30-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
08:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
10:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ
08:00-11:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ/ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ /ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
11:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ /ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
12:00-13:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΗΣ ΚΩΜΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ/ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
13:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΓΙΘΕΑΣ/ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ