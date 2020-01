Πώς το Οσλο κατάφερε το ακατόρθωτο: Μόνο ένας νεκρός σε τροχαίο το 2019

Mπορεί η Ελλάδα να σπάει το ένα μετά το άλλο τα αρνητικά ρεκόρ σε ζητήματα οδηγικής συμπεριφοράς και τροχαίων ατυχημάτων, ωστόσο υπάρχει και μια χώρα στην Ευρώπη που έθεσε την οδική ασφάλεια των πολιτών της ως στόχο και τον έφερε σε πέρας. Κάπως έτσι η Νορβηγία και ειδικότερα το Οσλο κατάφερε το ακατόρθωτο: κατέγραψε μόνο έναν νεκρό σε τροχαίο ατύχημα το 2019.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, για πρώτη φορά στα χρονικά της χώρας, κανείς νέος κάτω των 16 ετών δεν έχασε τη ζωή του σε κάποιο τροχαίο στους δρόμους της πρωτεύουσας και μόνο ένας απ’ όλες τις ηλικιακές ομάδες, το δεύτερο χαμηλότερο ρεκόρ μετά το 2017, οπότε και σκοτώθηκαν συνολικά τρεις (!) άνθρωποι στους δρόμους.

Ωστόσο, οι θάνατοι από τροχαίο σε ολόκληρη την επικράτεια αυξήθηκαν από 108 το 2018 σε 110 το 2019. Παράλληλα, η Νορβηγία κατέγραψε τον μικρότερο αριθμό νεκρών από τροχαία σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2017.

Τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα είναι απόρροια της πρωτοβουλίας «Vision Zero», την οποία και υιοθέτησε η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τα ΜΜΜ της χώρας, την περίοδο 2018-2019. Στόχος της «Vision Zero» είναι η δημιουργία ενός οδικού δικτύου στο οποίο «δεν θα σκοτώνεται και δεν θα τραυματίζεται σοβαρά κανείς». Αυτό συμπεριλαμβάνει τη μείωση των ορίων ταχύτητας σε εθνικό επίπεδο και την αύξηση των βαρέων και περισσότερο ασφαλών ΙΧ στους δρόμους της χώρας.

This makes me happy:

Road deaths in Oslo (pop. 673.000) in 2019:

Pedestrians: 0

Cyclists: 0

Children: 0

The graph shows the reduction of road deaths since 1975.

Article in Norwegian: https://t.co/9Dv2bLZlFT

#VisionZero pic.twitter.com/MCRFK1wPJ3

— Anders Hartmann (@andershartmann) January 1, 2020