Πώς θα περάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα -Σύσταση για τεστ πριν τις συνάξεις σε σπίτια

Χριστούγεννα με ασφάλεια. Αυτό είναι το μήνυμα που επιχειρούν να περάσουν τόσο οι ειδικοί με τις τοποθετήσεις τους τις τελευταίες ημέρες, όσο και η κυβέρνηση με τις αποφάσεις που λαμβάνει, με τελευταία αυτή της υποχρεωτικότητας του εμβολίου στους 60+.

Το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου lockdown τις γιορτές, σαν αυτό της περσινής χρονιάς, έχει αποκλειστεί εδώ και καιρό από το τραπέζι, καθώς, όπως τονίζουν επανειλημμένα κυβερνητικά χείλη, φέτος υπάρχει το εμβόλιο, το οποίο παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών.

Συνεπώς, τα όποια μέτρα λαμβάνονται αφορούν αποκλειστικά μη εμβολιασμένους πολίτες, προκειμένου να αντέξει το Σύστημα Υγείας.

Τα παραπάνω εκτυλίσσονται στη σκιά της νέας παραλλαγής «Ο», για την οποία η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα τρέχει με φρενήρεις ρυθμούς προκειμένου να διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα ως προς τη μεταδοτικότητά της, αλλά και το εάν τα υπάρχοντα εμβόλια είναι αποτελεσματικά.

Νωρίτερα σήμερα επιβεβαιώθηκε στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα της συγκεκριμένης μετάλλαξης στην Κρήτη και αφορά Έλληνα που ταξίδεψε από τη Νότια Αφρική.

Πώς θα είναι οι φετινές γιορτές των Χριστουγέννων

Οι φετινές γιορτές, όπως προαναφέρθηκε, δεν θα θυμίζουν σε τίποτα την περσινή χρονιά, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι τα Χριστούγεννα δεν θα εορταστούν με ασφάλεια. Ήδη τα μέτρα έχουν γίνει αυστηρότερα για τους ανεμβολίαστους, αφού η είσοδος σε κομμωτήρια, λιανεμπόριο, εστίαση και διασκέδαση επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους και πρόσφατα νοσήσαντες.

Παράλληλα, «μπλόκο» για τους ανεμβολίαστους θα υπάρχει και στα θεματικά χριστουγεννιάτικα πάρκα που θα ανοίξουν αυτές τις ημέρες. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, σε αυτά πρόσβαση θα έχουν μόνον εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες. Τα ανήλικα παιδιά θα μπαίνουν με σελφ τεστ.

Δωρεάν self test για όλους τις γιορτές -Σύσταση για τεστ στις συγκεντρώσεις στα σπίτια

Ενα από τα μέτρα που εξειδίκευσε λίγο νωρίτερα ο υπουργός Υγείας αφορά τα δωρεάν self test που θα δοθούν σε όλους τους πολίτες, εμβολιασμένους και μη. Οι γιορτές λοιπόν των Χριστουγέννων θα συνοδευτούν από δωρεάν self test προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί ασυμπτωματικοί φορείς. Γι’ αυτό και τα τεστ, όπως ανακοινώθηκε, θα δοθούν στο διάστημα από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και από τις 3 έως τις 7 Ιανουαρίου.

Eκτός αυτού, υπάρχει και ισχυρή σύσταση των ειδικών για διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων για τον κορωνοϊό πριν από συγκεντρώσεις σε σπίτια, όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ατόμων τις γιορτές.

«Όλοι μαζί να κάνουμε προσπάθεια να μειώσουμε την επιδημιολογική καμπύλη, να κάνουμε γιορτές» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης, στη σημερινή ενημέρωση για τα νέα μέτρα, κάνοντας έκκληση για αυξημένο testing πριν από μαζώξεις την περίοδο των εορτών.

Μόνο με PCR το πιστοποιητικό νόσησης

Την ίδια ώρα, πιο αυστηρές γίνονται οι προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποιητικού νόσησης για τους ανεμβολίαστους, μετά τις δεκάδες καταγγελίες που έχουν έρθει τελευταία στο φως για «μαϊμού» πιστοποιητικά.

Έτσι, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής των Ειδικών, τα πιστοποιητικά νόσησης από σήμερα θα χορηγούνται αποκλειστικά μόνον έπειτα από θετικό μοριακό τεστ (PCR). Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, ίσως και μέσα στην ημέρα να «κοπεί» και τεχνικά η έκδοση πιστοποιητικών νόσησης μετά τη διενέργεια rapid test, που ισχύει σήμερα.

Παράλληλα, οι ειδικοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να περιοριστεί στο κοντινό μέλλον και η διάρκεια του πιστοποιητικού νόσησης, που αυτή τη στιγμή ισχύει για έξι μήνες. Σημειώνεται ότι το PCR τεστ είναι πιο ακριβές αλλά και ακριβότερο (60 ευρώ στα ιδιωτικά εργαστήρια) του Rapid.

Πηγή: iefimerida