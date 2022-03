Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα στις ουκρανικές πόλεις, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για ειρήνη

Η άγρια διακοπή από μέρους της Ρωσίας της κατάπαυσης πυρός η οποία είχε συμφωνηθεί και διήρκεσε μόλις λίγες ώρες το Σάββατο, επιδεινώνει κι άλλο την έτσι κι αλλιώς τραγική κατάσταση στην Ουκρανία, καθώς συνεχίζεται το σφυροκόπημα από τον ρωσικό στρατό, αλλά και ψαλιδίζει τις ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία στο νέο γύρο διαπραγματεύσεων που θα γίνει τη Δευτέρα.

Τα δεδομένα μέρα με την ημέρα χειροτερεύουν, καθώς ο Πούτιν διαμηνύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, με την ανθρωπιστική κρίση από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να μην έχει τέλος και πολλές πόλεις όπως η ανελέητα βομβαρδισμένη Μαριούπολη να βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.

Όπως δήλωσε Αλεξέι Κουλέμπα, η πόλη Μποροντιάνκα, η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κιέβου, καταστράφηκε ολοσχερώς και καταλήφθηκε από τους Ρώσους.

Στο μεταξύ και ο κλοιός γύρω από το Κίεβο στενεύει μετά και την κατάληψη της πόλης Μποροντιάνγκα λίγα χιλιόμετρα έξω από την Ουκρανική πρωτεύουσα.

Η Σούμι και η Λεμπεντίν, στη βορειοανατολική Ουκρανία, συνεχίζουν να υφίστανται ρωσικές επιθέσεις, ανακοίνωσε ο Ντμίτρο Σιβίτσκι, επικεφαλής των αρχών στην περιφέρεια Σούμι, μέσω Telegram. Ρωσικά αεροσκάφη κατέστρεψαν αποθήκη με τρόφιμα και υλικά κατασκευών, καθώς κι έναν χώρο στάθμευσης χθες Σάββατο, ενώ εργοστάσιο που παράγει ηλεκτρισμό και εγγυάται τη θέρμανση κατοικιών καταστράφηκε προχθές Παρασκευή, ανέφερε.

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να κυριεύσουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και άλλες περιοχές-κλειδιά στην Ουκρανία από την 24η Φεβρουαρίου. Δεν υπάρχει πλέον θέρμανση στην Οχτίρκα, ανάμεσα στη Σούμι και στη Λεμπεντίν, ενώ σε μέρος της περιοχής έχουν επίσης διακοπεί η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση. «Τι μπορώ να πω, η ίδια η Οχτίρκα έχει εν μέρει χαθεί», έγραψε ο κ. Σιβίτσκι. Οι αρχές λένε ότι εβδομήντα ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν εκεί την Τρίτη.

Σούμι και Μαριούπολη «στα πρόθυρα ανθρωπιστικής καταστροφής»

Η κατάσταση στην περιοχή Σούμι και την πόλη της Μαριούπολης είναι «στα πρόθυρα μιας ανθρωπιστικής καταστροφής», δήλωσε ουκρανικός κυβερνητικός αξιωματούχος στο τηλεοπτικό κανάλι Ukraine-24 το πρωί της Κυριακής.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού στις πόλεις Akhtyrka και Trostyanets στη βόρεια περιοχή Sumy, δήλωσε ο κυβερνητικός σύμβουλος Vadim Denisenko. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το βράδυ του Σαββάτου πέρασε «σχετικά ήρεμα».

Επίσης νωρίτερα όπως αναφέρει το Sky News αναφορές από Ουκρανούς αξιωματούχους ότι μια προηγούμενη κατάπαυση του πυρός που είχε σκοπό να επιτρέψει στους αμάχους να διαφύγουν από την πόλη της Μαριούπολης διήρκεσε λιγότερο από 30 λεπτά πριν ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί.

Ωστόσο, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλέστηκε τον Έντουαρντ Μπασουρίν, διοικητή των αυτονομιστών του Ντόνετσκ, ο οποίος είπε ότι ο ανθρωπιστικός διάδρομος θα μπορούσε να ανοίξει ξανά την Κυριακή.

Πάνω από 100.000 εθελοντές στην υπεράσπιση του Κιέβου

Την ίδια ώρα πάνω από 100.000 εθελοντές κατατάχθηκαν για να υπερασπίσουν το Κίεβο από την ημέρα που άρχισε η εισβολή της Ρωσίας, δήλωσε η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μάλιαρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Ο αριθμός αυτός είναι αδύνατον να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο. Η κυρία Μάλιαρ πρόσθεσε ότι οι μονάδες των εθελοντών δεν θα διαλυθούν μετά τον πόλεμο, αντιθέτως θα ενταχθούν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Πάντως οι Ουκρανικές δυνάμεις, παρότι αντιμετωπίζουν έναν μεγαλύτερο εχθρό, εξακολουθούν να αντιστέκονται ηρωικά και ο πρόεδρος Ζελένσκι σε νέο διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό κάλεσε τους πολίτες της χώρας να περάσουν στην επίθεση, οπουδήποτε ο ρωσικός στρατός έχει εισβάλει.

Παράλληλα όπως αναφέρει ο Guardian, ένας εκπρόσωπος της Ουκρανικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον είπε ότι 3.000 εθελοντές από τις ΗΠΑ ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της Ουκρανίας να συμμετάσχουν οι ξένοι στη «διεθνή λεγεώνα» για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του πολέμου. Ο αξιωματούχος είπε ότι οι 3.000 εθελοντές ανταποκρίθηκαν στην κλήση σε μια συνέντευξη στην υπηρεσία ειδήσεων της Φωνής της Αμερικής.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskiy ανακοίνωσε ότι θα σχηματίσει μια επίσημη λεγεώνα ξένων εθελοντών, προσθέτοντας πριν από λίγες ημέρες ότι υπολογίζεται ότι είχαν δηλώσει συμμετοχή 16.000 αλλοδαποί, κυρίως από άλλα μετασοβιετικά κράτη όπως η Γεωργία και η Λευκορωσία.

Ο Πούτιν απείλησε την Ουκρανία με εξαφάνιση

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε εν τω μεταξύ χθες ότι η Ουκρανία μπορεί να χάσει την κρατική της υπόσταση. «Η τρέχουσα ηγεσία πρέπει να καταλάβει ότι εάν συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει, ρισκάρει το μέλλον της κρατικής υπόστασης της Ουκρανίας», είπε συγκεκριμένα ο Ρώσος πρόεδρος σε μια συνάντηση στη Μόσχα το Σάββατο, σύμφωνα με τους New York Times. «Εάν συμβεί αυτό, εκείνοι θα έχουν την ευθύνη», συμπλήρωσε ο Πούτιν.

Η διπλωματική μάχη

Την ίδια ώρα εξελίσσονται μεν διπλωματικές πρωτοβουλίες, όπως η παρέμβαση της Κίνας, που ζήτησε απευθείας συνομιλίες Μόσχας και Κιέβου, ή η κινητικότητα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πούτιν και με δυτικούς ηγέτες, αλλά η Δύση πιέζεται ασφυκτικά να ενισχύσει τη στρατιωτική συνδρομή της προς την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν, συνεχίζει την απεγνωσμένη προσπάθεια να εξασφαλίσει εναέρια προστασία της χώρας του και φαίνεται ότι ήδη συζητείται η διάθεση πολωνικών μαχητικών στην Ουκρανία.

Τι είπαν Μπάιντεν και Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μίλησε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο για να συζητήσουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία και την επιτάχυνση της στρατιωτικής, ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας των ΗΠΑ.

Η δήλωση του Λευκού Οίκου αναφέρει:

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν τόνισε τις συνεχιζόμενες ενέργειες που αναλαμβάνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Συμμάχους και τους εταίρους τους και την ιδιωτική βιομηχανία για να αυξήσουν το κόστος για τη Ρωσία για την επιθετικότητά της στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, [ο Μπάιντεν] χαιρέτισε την απόφαση της Visa και της Mastercard να αναστείλουν την υπηρεσία στη Ρωσία.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν σημείωσε ότι η κυβέρνησή του αυξάνει την ασφάλεια, την ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία και συνεργάζεται στενά με το Κογκρέσο για να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση».

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την κλήση, γράφοντας μέσω Twitter νωρίς σήμερα το πρωί: Στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου, είχα άλλη μια συνομιλία με τον @POTUS. Η ατζέντα περιλάμβανε θέματα ασφάλειας, οικονομικής στήριξης για την Ουκρανία και τη συνέχιση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας».

As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022

Οι χώρες του ΝΑΤΟ παραμένουν προσεκτικές σε αυτό το ζήτημα πάντως και απορρίπτουν την απευθείας εμπλοκή στις πολεμικές συγκρούσεις, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε γενικότερη σύρραξη με ανεξέλεγκτες διαστάσεις και συνέπειες. Άλλωστε ο Πούτιν απείλησε και πάλι ότι το Κρεμλίνο θα θεωρήσει αυτόματα μέρος που εμπλέκεται στον πόλεμο οποιαδήποτε χώρα αποπειραθεί να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία.

Πιεσμένος και ο ίδιος ο Πούτιν από την απροσδόκητη αντίσταση που βρίσκουν τα ρωσικά στρατεύματα εισβολής στην Ουκρανικά, αλλά και την ομόθυμη καταδίκη από τη Δύση, επιχειρεί να εμφανιστεί ανυποχώρητος ως προς την ολοκλήρωση της στρατιωτικής επιχείρησης. «O ρωσικός στρατός θα εκπληρώσει τους στόχους του, όλα οδεύουν βάσει σχεδίου», φέρεται να δήλωσε στη Μόσχα, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος της Ρωσίας είναι η αποστρατιωτικοποίηση και η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας.

Καραβάνι προσφύγων

Εν τω μεταξύ, χιλιάδες Ουκρανοί πρόσφυγες συνεχίζουν να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους αναζητώντας ασφάλεια στις γειτονικές χώρες.

Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν περάσει τα σύνορα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου σε αυτό που τα Ηνωμένα Έθνη αποκαλούν τώρα την ταχύτερα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση της Ευρώπης από το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Ο αριθμός αναμένεται να φτάσει το 1,5 εκατομμύριο αργότερα σήμερα.

«Πρόκειται για την ταχύτερα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση που έχουμε δει στην Ευρώπη από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», δήλωσε ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι.

Αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει αισιοδοξία ότι οι νέες διαπραγματεύσεις της Δευτέρας θα σημειώσουν σημαντική πρόοδο. Το Κρεμλίνο απαιτεί ουσιαστικά ολοκληρωτική παράδοση της Ουκρανίας, με την αποδοχή, όπως λέει ο Πούτιν, ενός καθεστώτος για τη χώρα, «ουδέτερου και μη πυρηνικού» και φυσικά με αποστρατιωτικοποίησή της. Ενδεικτικές των διαθέσεων της Μόσχας είναι και οι προειδοποιήσεις του Πούτιν ότι η Ουκρανία μπορεί να σταματήσει να έχει υπόσταση ως κράτος.

Πηγή:Protothema