Πάρτι με πολύ χορό σε ρυθμούς parumba

Parumba by Paris Nagual στο Ergon Showground σήμερα Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 18.00. Ετοιμαστείτε για ένα ξέφρενο πάρτι γεμάτο κέφι και πολύ χορό…

Όλοι μαζί (άντρες, γυναίκες και παιδιά), φοράμε τα αθλητικά μας και χορεύουμε σε ρυθμούς parumba, μαζί με τον γνωστό γυμναστή Paris Nagual και την ομάδα του.

Σε αυτό το πάρτι δεν υπάρχει καμία δυσκολία και όλοι μαζί μπορούμε να περάσουμε καταπληκτικά…

Προπώληση 9 ευρώ, τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σημεία προπώλησης: Seven Spot (Κ. Καρτάλη 222), Plus Cafe (Μ. Μερκούρη 1, Νέα Ιωνία), Filippou Cafe (Ερμού 53-55).

Πληροφορίες: 6943167200, 2421108616, ergonshoground.gr, #ergonshowground #artevents.