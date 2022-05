Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου TRiTON στον ΟΛΒ

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου TRiTON με τίτλο: “Σύστημα Διαχείρισης Διακινδύνευσης για το Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Εγκαταστάσεων Ανεφοδιασμού Πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο” παρουσιάστηκαν την Παρασκευή 13 Μαΐου σε Υβριδική ημερίδα: “TRiTON Research Project: Διαχείριση Διακινδύνευσης σε Εγκαταστάσεις Ανεφοδιασμού Πλοίων με ΥΦΑ” που πραγματοποιήθηκε στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου.

Η πολυπλοκότητα διαχείρισης των κινδύνων εισαγωγής ενός εναλλακτικού καυσίμου, δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης διακινδύνευσης και προτυποποίησης των δραστηριοτήτων από την αξιολόγηση της επένδυσης, στην κατασκευή και λειτουργία με ασφάλεια. Οι φορείς ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ΕΜΠ και Ocean Finance, εμπιστεύτηκαν τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου για την αποτίμηση της αναπτυχθείσης μεθόδου και τον έλεγχο των πληροφοριακών εργαλείων διαχείρισης διακινδύνευσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Σωκράτης Αναγνώστου καλωσόρισε τους εισηγητές, αναφέρθηκε στις δράσεις της διοίκησης σε έργα αναβάθμισης του λιμανιού, και προστασίας του περιβάλλοντος. Όπως επισήμανε μεταξύ άλλων: «Η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος υποχρεώνει τη διεθνή και εγχώρια ναυτιλιακή κοινότητα να υιοθετήσει μέτρα μείωσης των αερίων ρύπων που εκπέμπονται από τα πλοία. Ωθεί στην αναζήτηση εναλλακτικών καυσίμων, όπως το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, με προσαρμογή του συστήματος ανεφοδιασμού και τροφοδοσίας των πλοίων. Η πολυπλοκότητα της εισαγωγής ενός εναλλακτικού καυσίμου δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης διακινδύνευσης και προτυποποίησης των δραστηριοτήτων από την αξιολόγηση της επένδυσης, στην κατασκευή και λειτουργία με ασφάλεια».



Χαιρετισμούς απηύθυναν οι: Δρ. Παναγιώτης Ζαχαριουδάκης (Συντονιστής Έργου TRiTON – Διευθύνων Σύμβουλος Ocean Finance), Δρ. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ( Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ – Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου TRiTON), κα Γεωργία Ρεμπούτσικα ( Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΣΥΠ) και Δρ. Ζωή Νιβολιανίτη (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»).

Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις παρουσιάστηκαν από προσκεκλημένους ομιλητές. Ο Σημαιοφόρος κος Κολτσίδας Ευάγγελος (Εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου), αναφέρθηκε στους ανεφοδιασμούς των πλοίων που πραγματοποιούνται σήμερα στο λιμάνι του Βόλου «Διαδικασία πετρέλευσης – έλεγχοι λιμενικής αρχής». Ο Δρ. Νικόλαος Λιάπης (Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, Μέλος ΔΣ Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων) παρουσίασε το « LNG και Ελληνική Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων: Προοπτικές, Υποδομές και Νομοθεσία». Ο Δρ. Δημήτριος Δαλακλής (Professor, Safety and Security- – MSEA specialisation at World Maritime University) στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο «Safety Precautions during LNG Bunkering (Διαδικασίες Ασφαλείας κατά την Εκτέλεση Ανεφοδιασμού με LNG) ».

Στο τρίτο μέρος έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου TRiTON από τους εταίρους του έργου. Ο Δρ. Ευάγγελος Μπέλλος (Σχολή Μηχανολόγων- Μηχανικών – ΕΜΠ) παρουσίασε «Σύστημα Διαχείρισης Διακινδύνευσης κατά το σχεδιασμό κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με LNG», η Δρ. Όλγα Ανεζίρη (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») «Εκτίμηση Επικινδυνότητας σε λιμένες που διαχειρίζονται LNG και εφαρμογή στο λιμένα του Βόλου», ο Δρ. Φραγκούλης Κρόκος (ΕΣΥΠ – ΕΛΟΤ) «Τυποποίηση στο LNG bunkering» και η Δρ. Ευανθία Κωστίδη (Οργανισμός Λιμένος Βόλου) την «Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου TRiTON στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου».