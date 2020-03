Παππούς γνωρίζει το νεογέννητο εγγόνι του από το παράθυρο λόγω καραντίνας

Μία συγκινητική φωτογραφία αναρτήθηκε στο twitter από μία γυναίκα στην Ιρλανδία που δείχνει έναν παππού να γνωρίζει το νεογέννητο εγγόνι του από το παράθυρο, λόγω της καραντίνας που έχει επιβληθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η φωτογραφία συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες σχόλια και έκανε τον γύρο του διαδικτύου ενώ πολλά διεθνή Μέσα ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο tweet μιας και περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο τις πρωτόγνωρες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει όλη η ανθρωπότητα τις τελευταίες μέρες.

Την ιδιαίτερη στιγμή, μοιράστηκε στο Twitter, η κόρη του ηλικιωμένου άνδρα, η Έμμα από την Ιρλανδία. Στην ανάρτηση, εξηγεί ότι το μωρό είναι ο ανιψιός της, ο Faolán και πως ο νεαρός άνδρας που τον κρατά μέσα στο σπίτι, μπροστά από το παράθυρο, είναι ο αδερφός της, Míchéal.

Από την άλλη πλευρά του παραθύρου, στην αυλή του σπιτιού, είναι ο μπαμπάς του Míchéal, ο οποίος κοιτάζει χαμογελαστός και φανερά συγκινημένος τον εγγονό του, για πρώτη φορά.

Η Έμμα, θεία του μωρού, έγραψε: «Τρεις γενιές κοινωνικής αποστασιοποίησης, καθώς ο μπαμπάς μου συναντά τον εγγονό του για πρώτη φορά».

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time 😭😭😭 pic.twitter.com/uyHHgBBXxb

