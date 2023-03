Πανικός σε πτήση στις ΗΠΑ: Βαλίτσα πήρε φωτιά – Στο νοσοκομείο 10 επιβάτες

Πανικός επικράτησε σε πτήση της Spirit Airlines, από το Ντάλας στο Ορλάντο των ΗΠΑ, όταν βαλίτσα επιβάτη πήρε φωτιά μετά από ανάφλεξη μπαταρίας αναγκάζοντας τον πιλότο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Δέκα επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Here’s video from inside the @SpiritAirlines flight where a fire broke out in an overhead bin en route to #Orlando. Firefighters say it stemmed from a battery in someone’s carry on. JFRD says 10 people were taken to the hospital w/ non-life threatening injuries @wjxt4 pic.twitter.com/ib7bMGweLd

— Renee Beninate (@reneebeninate) March 2, 2023