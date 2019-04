Πανελλήνια συνάντηση στον Βόλο με «ανήσυχο πνεύμα»

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΧΩ

Στην πόλη μας με μεγάλη χαρά οι Πρόσκοποι Μαγνησίας υποδέχονται την 35η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, από τις Πέμπτη 2 μέχρι την Κυριακή 5 Μαΐου . Η Τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαΐου, στις 19.00 στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη (πλατεία Ρ. Φεραίου) με επίσημους προσκεκλημένους και 1.300 εφήβους που αναμένονται από όλες τις πόλεις της Ελλάδος.

Αναμένεται να είναι η πολυπληθέστερη ΠΑΠΕ στην ιστορία της διεξαγωγή της. Νέοι κι νέες από κάθε μέρος της χώρας μας θα βρεθούν στον Βόλο για να αναδείξουν τον ελληνικό κι ευρωπαϊκό πολιτισμό συμμετέχοντας με 21 μουσικά συγκροτήματα στη σκηνή του Μελίνα Μερκούρη, προβάλλοντας 40 ταινίες μικρού μήκους και 37 spot Κοινωνικού μηνύματος, παρουσιάζοντας 12 θεατρικά έργα και 20 χορευτικές παραστάσεις, στην Πλατεία Πανεπιστημίου θα στηθεί η μεγαλύτερη έκθεση φωτογραφίας 500 φωτογραφίες μέσα από τα στιγμιότυπα της προσκοπικής ζωής, της φύσης και του κάλλους, έκθεση Κόμιξ – Σκίτσου - Γελοιογραφίας και θα αναγνωστούν 23 λογοτεχνικά κείμενα (πεζογραφίας και ποίησης).

Μέσω της ΠΑΠΕ Κοινότητες Ανιχνευτών απ’ όλη την Ελλάδα μπορούν να συναντηθούν και να παρουσιάσουν τις Έρευνές τους, και οι Ανιχνευτές έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, να κάνουν νέους φίλους, και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Παράλληλα, οι Ανιχνευτές μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς πολιτιστικού περιεχομένου.

Για πρώτη φορά το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων θα ανοίξει την ενότητα PRISMA, μια κοινότητα ανθρώπων με «ανήσυχο πνεύμα»…

Άνθρωποι που μοιράζονται την εμπειρία τους με τους νέους. Άνθρωποι που έχουν βιώσει την ισχύ που έχουν οι ιδέες ως φορέας αλλαγής νοοτροπιών και στερεοτύπων.

Η λέξη «πρίσμα» παραπέμπει στη διεύρυνση της οπτικής μας και περιγράφει επακριβώς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε σε αυτή την εκδήλωση: Να φέρουμε κοντά στους εφήβους ενδιαφέροντες ανθρώπους που θα μοιραστούν μαζί μας τις ιστορίες τους. Θα δοθεί βήμα σε ομιλητές και ομιλήτριες από ετερόκλητα περιβάλλοντα, που το προσωπικό τους ταξίδι και οι ιδέες τους θα αποτελέσουν τροφή για σκέψη και θα προκαλέσουν έναν παραγωγικό προβληματισμό.

Με δεδομένο ότι η 35η Π.Α.Π.Ε. είναι αφιερωμένη στη θεματική της Ατζέντας 2030 και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι ομιλίες των προσκεκλημένων στην εναρκτήρια εκδήλωση του prisma θα συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένους στόχους.

Οι ομιλητές του prisma: Paul Efmorfidis, ιδρυτής Cocomat, π. Αθηναγόρας Λουκατάρης, Φάρος του Κόσμου, Φίλια Μητρομάρα, δημοσιογράφος, Δημήτρης Μπουφίδης, φοιτητής Bioengineering και πρώην Aνιχνευτής, Αλέξανδρος Παπανδρέου, CEO & founder «Learning out of the box» και πρόεδρος Χαρισμάθειας, Afzal Hozinze, ασυνόδευτος πρόσφυγας – The Home Project.

Το prisma θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Μαΐου, στις 18.00, στο Συνεδριακό Κέντρο Βόλου και πέραν των 1.300 Προσκόπων, θα παρευρεθούν και μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Προσκοπικά παιχνίδια από το 4ο Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου

Το 4ο Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου τελείωσε (μιλάμε, γράφουμε, παίζουμε, εκφραζόμαστε δημιουργικά) στις 3-6 Απριλίου 2019, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας, ενώ εκτός από τις δράσεις για το βιβλίο, τη δική τους θέση είχαν το θέατρο και η μουσική, με παραστάσεις και συναυλίες, αλλά και οι αφηγήσεις παραμυθιών. Όλες οι δράσεις ήταν δωρεάν και ελεύθερη η είσοδος.

Η 3η Αγέλη Λυκοπούλων σε συνεργασία με την Ένωση Παλαιών Προσκόπων 3ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Ν. Ιωνίας – Βόλου συμμετείχε ενεργά και πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου στις 6 Απριλίου 2019 στην κεντρική αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Ν. Ιωνίας – Βόλου, για όλα τα παιδιά προσκοπικά παιχνίδια… η χαρά, η ζωντάνια, ο αυθορμητισμός των μικρών, αλλά και των {μεγάλων παιδιών} μάς αποζημίωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Γιατί για εμάς το παιχνίδι είναι ουσιώδης στη νοητική ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών, γιατί προσφέρει ερεθίσματα για παρατήρηση, πειραματισμό, διερεύνηση, πρόβλεψη, σχεδιασμό, ερμηνεία, διατύπωση υποθέσεων, παραγωγή ερωτήσεων, κατανόηση, εκπλήρωση στόχων και λύση προβλημάτων. Επιπλέον, παίζοντας, αντιλαμβάνονται το σώμα τους, τα όρια και τις δυνατότητές τους, αναπτύσσουν δεξιότητες προσανατολισμού και προσαρμογής τους σώματός τους στις ανάγκες της κίνησης αλλά και στα αντικείμενα και στα πρόσωπα που το περιβάλλουν.

Μπορεί η αυλαία του 4ου Φεστιβάλ βιβλίου να έπεσε, μα πάντα θα μας συντροφεύουν τα αυθόρμητα γέλια των χαρούμενων παιδιών!

Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και σε όλο τον κόσμο που έδειξε την αγάπη του με την παρουσία του!

Η Ένωση, επίσης, ενημερώνει όλα τα μέλη της, αλλά και φίλους της Ενώσεως, ότι προετοιμάζονται για την Πασχαλινή Καλή Πράξη. Όσοι επιθυμούν μπορούν καθημερινά να επικοινωνούν στο τηλ. 6989614286 Ιωάννης Σκοτεινιώτης και 6984718797 Ιωάννης Λαδόπουλος για παραλαβή από το σπίτι σας ή τη Μ. Δευτέρα και ώρα 19.00 – 21.00 στην εστία.