Άλλη μια πρωτιά της Περιφέρειας

του Ανδρέα Δογκάκη*

Στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής εργασίας εξήχθησαν τα κάτωθι ερευνητικά συμπεράσματα:

— Το μοντέλο αέριας διάχυσης ρύπων, SCREEN3 της EPA έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την προσέγγιση των επιπέδων ρύπανσης από ποικίλες πηγές εκπομπής και μάλιστα από ΕΕΛ. Αποτελεί ένα από τα εμπειρικά μοντέλα της EPA που δίνει μια εικόνα της διασποράς της ρύπανσης ανάλογα με τις παραδοχές που γίνονται και συνοδεύεται από τους αντίστοιχους περιορισμούς.

— Στην περίπτωση της ΕΕΛ του Βόλου, το μοντέλο SCREEN3, χρησιμοποιήθηκε έχοντας ως βάση τους δειγματοληπτικούς ρυθμούς εκπομπής υδρόθειου (Η2S) και αμμωνίας (ΝΗ3) των Eui-Chan Jeon et al. (2009) και ανάγοντας αυτούς σε συνθήκες αέριας διάχυσης υπό χείριστες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Επισημαίνεται ότι δεν έγινε τοπική δειγματοληψία από τις δεξαμενές αερισμού και καθίζησης της ΕΕΛ του Βόλου για τους ρυθμούς εκπομπής, γι’ αυτό τα αποτελέσματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εκτιμήσεις μοντέλου.

— Οι χωρικές επιδράσεις έπειτα από την εξέταση της οξείας έκθεσης στο υδρόθειο (Η2S) και την αμμωνία (ΝΗ3) φαίνεται να αφορούν στην περιοχή της ΕΕΛ, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα μέχρι και 400 μέτρων από τα όρια της ΕΕΛ, με ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες για την υγεία εργαζομένων και κατοίκων σε σπάνια όμως επεισόδια χείριστης ατμοσφαιρικής σταθερότητας.

— Οι χωρικές επιδράσεις έπειτα από την εξέταση της χρόνιας έκθεσης στο υδρόθειο (Η2S) και στην αμμωνία (ΝΗ3) φαίνεται να αφορούν στην περιοχή της ΕΕΛ, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα μέχρι και ενός χιλιομέτρου από τα όρια της ΕΕΛ, με ανεπιθύμητες ενέργειες για την υγεία εργαζομένων και κατοίκων που αφορούν σε συμπτωματολογία του αναπνευστικού συστήματος.

— Τέλος, τα αποτελέσματα του μοντέλου υποδεικνύουν την αναγκαιότητα προκαταρκτικών μετρήσεων υδρόθειου (Η2S) και αμμωνίας (ΝΗ3) τουλάχιστον μέχρι και 250 μέτρα από την ΕΕΛ του Βόλου για να εξαχθούν βάσιμα συμπεράσματα για την πιθανή δυνητική επικινδυνότητα.

Βιβλιογραφία:

Casal J. (2008). Evaluations of the effects and consequences of mayor accidents in industrial plants, Industrial Safety Series, Volume 8, Elsevier, ISBN 978-0-444-53081-3.

Cora M., Yung-Tse Hung. (2003). «Air Dispersion Modeling: A Tool for Environmental Evaluation and Improvement», Environmental Quality Management, Wiley Periodicals, Inc.

Donham K.J., Thorne P.S., Breuer G.M., Powers W., Marques S., Reynolds SJ. (2002). Chapter 8: Exposure limits related to air quality and risk assessment, Iowa concentrated animal feeding operations air quality study, Iowa: University of Iowa College of public health.

Eui-Chan Jeon, Hyun-Keun Son, Jae-Hwan Sa (2009). «Emission Characteristics and Factors of Selected Odorous Compounds at a Wastewater Treatment Plant», Sensors 9: 311-326.

http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx, Date accessed: 5/8/2014,

http://penteli.meteo.gr/meteosearch/default.asp., Date accessed: 5/8/2014,

http://www.deyamv.gr/m2_1.html, Date accessed: 5/8/2014.

Jacobson M. (1999). Fundamentals of Atmospheric Modeling, Cambridge University Press, ISBN 0-521-63143-2.

Jacobson M. (2005). Fundamentals of Atmospheric Modeling, Second Edition, Cambridge University Press, ISBN 0-521-54865-9.

Metcalf & Eddy (2003). Wastewater Engineering, Treatment and Reuse, Fourth Edition, McGraw-Hill, ISBN 0-07-041878-0.

New Jersey (2009). Technical Manual 1002 – Guideline on Air Quality Impact Modeling Analysis, Department of Environmental Protection, Division of Air Quality, Bureau of Technical Services.

ΟΕΗΗΑ (1999a). Determination of Acute Reference Exposure Levels for Airborne Toxicants, Hydrogen Sulfide, CAS Registry Number: 7783-06-4

ΟΕΗΗΑ (1999b). Determination of Acute Reference Exposure Levels for Airborne Toxicants, Ammonia, CAS Registry Number: 7664-41-7.

Parsons S. A., Wishart J., Smith N., Gostelow P. (2000). «Hydrogen sulphide dispersion modelling – urban and rural case studies», Water Science & Technology, 41: 117.

State of New Jersey (1997). Guidance document for odor control at municipal wastewater/sludge handling & treatment facilities, Department of Environmental Protection, Air Quality Permitting.

USEPA (1995). Screen3 Model User’s Guide. U. EPA. Research Triangle Park,NorthCarolina,http://www.epa.gov/scram001/userg/screen/screen3d.pdf.

USEPA (1999). Appendix W to Part 51 Guideline on Air Quality Models, 40 CFR Part 51, Research Triangle Park, NC.

Witherspoon J., Barnes J. (2004). Comparison of methods used to measure odour at wastewater treatment plant fencelines, CH2M HILL Inc., Βellevue, WA, USA.

*αγρονόμου – τοπογράφου μηχανικού, περιβαλλοντολόγου MSc, υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου Μαγνησίας με τον Δημήτρη Κουρέτα