Παίκτης ριάλιτι συνελήφθη για κατοχή και πιθανή διακίνηση κοκαΐνης

O 26χρονος παίκτης Μάικ Χασίνι συνελήφθη από αστυνομικούς πριν από μερικές ημέρες στο πάρκο Έμερσον, στην περιοχή Χάβερινγκ του Έσσεξ, για κατοχή κοκαΐνης και εμπορία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου. Μαζί με τον ηθοποιό συνελήφθη κι ένας φίλος του, ενώ μια 26χρονη που επίσης είχε συλληφθεί, αφέθηκε ελεύθερη.

Ο Μάικ Χασίνι, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε στο βρετανικό ριάλιτι «The Only Way Is Essex» που προβάλλεται στο δίκτυο ITV, κρατείται στη φυλακή του Πέντονβιλ και θα διεξαχθεί περαιτέρω ανάκριση στο κομητειακό δικαστήριο Snaresbrook στις 17 Μαΐου για να προετοιμαστεί η δίκη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της μητροπολιτικής αστυνομίας, ο Μάικ Χασίνι μπορεί να καταδικαστεί και σε 14 χρόνια φυλάκισης, αν τελικά αποδειχθεί ένοχος για τις κατηγορίες, που του έχουν απαγγελθεί.

Πηγή: Έθνος