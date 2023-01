«Πάγωσε» η Βρετανία και το Χίθροου – Ακυρώνονται πτήσεις λόγω της έντονης ομίχλης- Απόκοσμες εικόνες

Χάος στις μετακινήσεις έχουν προκαλέσει στη Βρετανία οι πολικές θερμοκρασίες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, με το θερμόμετρο να φτάνει χθες ακόμη και τους -8,4 βαθμούς Κελσίου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο υδράργυρος στο αεροδρόμιο του Χίθροου έπεσε στους -8,4 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα την ακύρωση δεκάδων πτήσεων. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι πρόκειται για την χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία δέκα χρόνια.

@TheSnowDreamer -6°c at Heathrow this morning! pic.twitter.com/KCEoLfDy0y

350m in freezing fog at @HeathrowAirport right now. Glad I'm just a passenger tonight 😂 pic.twitter.com/B29cRaPeWw

— Nick Cole (@Pilot_Nick) January 22, 2023