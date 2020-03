Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Ο κορωνοϊός επισήμως πανδημία – Πάνω από 118.000 τα κρούσματα

Μετά τους χιλιάδες θανάτους και χώρες ολόκληρες σε καθεστώς καραντίνας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι πλέον ο κορωναϊός είναι πανδημία.

Στην συνέντευξη Τύπου που είναι σε εξέλιξη, ο Πρόεδρος του ΠΟΥ είπε ότι πλέον ο κορωνοϊός θεωρείται πανδημία. Όπως ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεγέσους, τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 118.000 σε 114 χώρες ενώ συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους 4.291 άνθρωποι. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει όλος ο πλανήτης. Μικρές νίκες μετρά η Κίνα όταν οι υπόλοιπες χώρες χάνουν τον έλεγχο, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 1.000 και τα κρούσματα τα 35.000.

"In the past two weeks, the number of cases of #COVID19 outside 🇨🇳 has increased 13-fold & the number of affected countries has tripled.

There are now more than 118,000 cases in 114 countries, & 4,291 people have lost their lives"-@DrTedros #coronavirus

