Ουκρανία: Λάθος του πιλότου λόγω πυκνής ομίχλης «δείχνει» έρευνα για τη συντριβή του ελικοπτέρου στο Μπρόβαρι

Σε λάθος του πιλότου, αποδίδουν την πτώση ελικοπτέρου σε παιδικό σταθμό στο Μπρόβαρι, τα προκαταρκτικά στοιχεία έρευνας, που επικαλείται το πρακτορείο Strana, βασισμένο σε πηγές του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο πιλότος του ελικοπτέρου πετούσε πολύ χαμηλά σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας – εκείνη την ημέρα υπήρχε πυκνή ομίχλη – και είδε μπροστά του το κτίριο του παιδικού σταθμού πολύ αργά. Ίδιες πηγές ανέφεραν στο Strana, πως ο πιλότος επέλεξε αυτή τη διαδρομή λόγω φόβων για πυραυλικές επιθέσεις από τη Λευκορωσία.

«Ο πιλότος αποφάσισε να πετάξει μέσα από το Μπρόβαρι. Υπήρχε ομίχλη και δεν υπήρχε καλή ορατότητα, ενώ και τα προειδοποιητικά φώτα, που υπάρχουν σε πολυώροφα κτίρια ήταν σβηστά. Σε μια κρίσιμη στιγμή, ο πιλότος είδε μπροστά του ένα σπίτι, αλλά δεν είχε πλέον επιλογές για να αποτρέψει μια καταστροφή. Έστριψε απότομα και το ελικόπτερο έπεσε πάνω στον πλησιέστερο παιδικό σταθμό», δήλωσε πηγή του υπουργείου Εσωτερικών στο Strana.

