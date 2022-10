Ουκρανία: Η στιγμή που γυναίκα ανασύρεται ζωντανή από ερείπια κτιρίου μετά από βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια

Η ρωσική πυραυλική επίθεση που νωρίς σήμερα το πρωί έπληξε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων και άλλων κατοικημένων κτιρίων στην πόλη Ζαπορίζια είχε ως συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 87, συμπεριλαμβανομένων 10 παιδιών όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Συγκλονιστικά πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από Ουκρανούς αξιωματούχους δείχνουν τους διασώστες να τραβούν μια ηλικιωμένη γυναίκα από τα συντρίμμια το πρωί της Κυριακής, αφού η επίθεση κατέστρεψε ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών και κατέστρεψε γειτονικά κτίσματα.

Δείτε το βίντεο:

Ο τοπικός αξιωματούχος, Ανατόλι Κούρτεφ, είπε ότι τουλάχιστον 20 σπίτια και 50 πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις εκρήξεις, εκτός από τον πολυώροφο κτίριο που ισοπεδώθηκε.

.@ZelenskyyUa: “#Ukraine never wanted this war. We are dealing with a state that doesn’t want peace.

The world must see the truth. A missile attack on the civilian population of #Zaporizhzhia destroyed residential houses, where people slept at night, lived, didn’t attack anyone.” pic.twitter.com/uH9giA1UAX

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) October 9, 2022