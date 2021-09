Ουκρανία: Απόπειρα δολοφονίας κατά συμβούλου του προέδρου Ζελένσκι

Ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Σερί Σεφίρ, επέζησε μιας απόπειρας δολοφονίας, ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε από σφαίρες, όπως έγραψε σήμερα η εφημερίδα Strana.UA επικαλούμενη μια ανώνυμη πηγή.

«Πυροβολισμοί ερίφθησαν εναντίον του Σεφίρ. Τρεις σφαίρες χτύπησαν τον οδηγό, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση. Ο Σεφίρ είναι ζωντανός, δεν τραυματίστηκε», ανέφερε η πηγή.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων επιβεβαίωσε την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πρώτου Προεδρικού Συμβούλου Σερί Σεφίρ.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε ότι περισσότερες από δέκα σφαίρες έπληξαν το αυτοκίνητο, στην απόπειρα δολοφονίας, κοντά στο χωριό Λεσνίκι έξω από την πρωτεύουσα Κίεβο.

«Σήμερα, περίπου στις 10:00, ερίφθησαν πυρά εναντίον του αυτοκινήτου του Πρώτου Προεδρικού Συμβούλου κοντά στο χωριό Λεσνίκι. Περισσότερες από δέκα σφαίρες έπληξαν το αυτοκίνητο. Ο οδηγός τραυματίστηκε», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στο Facebook.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι ξεκίνησε αστυνομική έρευνα για το περιστατικό.

