Ολυμπιακοί Αγώνες: Θρίλερ στο Τόκιο με Λευκορωσίδα αθλήτρια – Ζήτησε τη βοήθεια της αστυνομίας

Ενα θρίλερ με πολιτικές προεκτάσεις εξελίσσεται στο Τόκιο στο περιθώριο των Ολυμπιακών Αγώνων. Σύμφωνα το Reuters η Λευκορωσίδα σπρίντερ Κριστσίνα Τσιμανούσκαγια κάλεσε τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) να εμπλακεί και να την βοηθήσει στην υπόθεσή της καθώς, όπως καταγγέλλει η αθλήτρια απομακρύνθηκε δια της βίας από την εθνική ομάδα και οδηγήθηκε στο αεροδρόμιο του Τόκιο ενάντια στις επιθυμίες της, λόγω της κριτικής που άσκησε στους ομοσπονδιακούς προπονητές της χώρας.

«Ζητώ βοήθεια από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή» δήλωσε ο Τσιμανούσκαγια σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram του Λευκορωσικού Ιδρύματος Αθλητικής Αλληλεγγύης, μιας ομάδας που υποστηρίζει αθλητές φυλακισμένους ή παραγκωνισμένους για τις πολιτικές απόψεις τους. «Υπάρχει πίεση εναντίον μου. Προσπαθούν να με βγάλουν από τη χώρα χωρίς την άδειά μου. Ζητώ από τη ΔΟΕ να εμπλακεί» συμπλήρωσε.

Η Τσιμανούσκαγια επρόκειτο να αγωνιστεί τη Δευτέρα (1/8) στα 200 μέτρα (και αργότερα στη σκυταλοδρομία 4×400) αλλά εκδιώχθηκε από την ομάδα και μεταφέρθηκε δίχως τη θέλησή της στο αεροδρόμιο. Εκεί, όπως δήλωσε στο Reuters, ζήτησε την προστασία της αστυνομίας προκειμένου να μην επιβιβαστεί στην πτήση για τη Λευκορωσία καθώς φοβάται το απολυταρχικό καθεστώς του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο. «Δεν επιστρέφω στη Λευκορωσία» ήταν το μήνυμα που έστειλε στο Telegram.

Σύμφωνα με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Λευκορωσίας, οι ομοσπονδιακοί προπονητές αποφάσισαν να αποσύρουν τη συμμετοχή της Τσιμανούσκαγια από τους αγώνες έπειτα από την εισήγηση των γιατρών για την κακή «συναισθηματική και ψυχολογική της κατάσταση». Ένας φωτογράφος του Reuters κατέγραψε την αθλήτρια στο αεροδρόμιο να στέκεται δίπλα σε έναν Ιάπωνα αστυνομικό δηλώνοντας: «Νομίζω ότι είμαι ασφαλής. Είμαι με την αστυνομία». Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αθλήτρια σκοπεύει να ζητήσει πολιτικό άσυλο είτε στη Γερμανία είτε στην Αυστρία καθώς φοβάται να επιστρέψει στην πατρίδα της.

Η 24χρονη Τσιμανούσκαγια ανέφερε ότι μέλη του προπονητικού επιτελείου της εθνικής ομάδας, πήγε στο δωμάτιό της και της ανακοίνωσε ότι πρέπει να μαζέψει τα πράγματά της, Παρά τη θέλησή της μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο. Η ίδια υποστηρίζει ότι εκδιώχθηκε από την ομάδα λόγω «του γεγονότος ότι σχολίασα στο Instagram την αδιαφορία των προπονητών μας», ενώ μίλησε και για το γεγονός ότι επελέγη για τη σκυταλοδρομία δίχως να ενημερωθεί. Τότε, όπως ανέφερε, «ο επικεφαλής της ομάδας ήρθε και μου είπε ότι υπάρχει άνωθεν εντολή για να με αποσύρουν».

Για το ζήτημα της Λευκορωσίδας αθλήτριας επενέβη και η εξόριστη επικεφαλής της αντιπολίτευσης Σβιατλάνα Τσιχανούσκαγια, η οποία ζήτησε την παρέμβαση της ΔΟΕ κάνοντας λόγο για παραβίαση των δικαιωμάτων των αθλητών από την ηγεσία του αθλητισμού στη χώρα.

Exclusive: Belarusian athlete Krystsina Tsimanouskaya said she was taken to the airport against her wishes to board a flight back home after she publicly complained about national coaches at the Tokyo #Olympics. @gabrielletf reports https://t.co/jICTnn3L4p pic.twitter.com/656Yc9nS93

— Reuters (@Reuters) August 1, 2021