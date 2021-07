Ολυμπιακοί Αγώνες 2021: Φανταστικός Ντούσκος – Έφερε το πρώτο χρυσό στην Ελλάδα

O Στέφανος Ντούσκος χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο 24χρονος κωπηλάτης από τα Γιάννενα έκανε καταπληκτική εμφάνιση στον τελικό του απλού σκιφ ανδρών και τερμάτισε πρώτος στον τελικό. Με χρόνο 6:40.45 και μια απίστευτη κούρσα, ο Ντούσκος πραγματοποίησε ολυμπιακό ρεκόρ καταρρίπτοντας την προηγούμενη επίδοση του Μάχε Ντρίσντεϊλ (6:41.34) από τους Ολυμπιακούς του Ρίο το 2016.

Η στρατηγική του Ντούσκου ήταν εξαιρετική. Στο πρώτο πεντακοσάρι βρισκόταν στην τέταρτη θέση αλλά σταδιακά άρχισε να ανεβάζει τον ρυθμό και την ταχύτητά του περνώντας πρώτος τα 1000 μέτρα. Πλέον δεν πιανόταν. Η κούρσα του ήταν φανταστική και παρέμεινε πρώτος και στα 1.500μ., οπότε πλέον άρχισε να φαίνεται ξεκάθαρα η κυριαρχία του. Ήταν άπιαστος κι έμεινε στην πρώτη θέση μέχρι τέλους φέρνοντας στην Ελλάδα το πρώτο, και μάλιστα χρυσό, ολυμπιακό μετάλλιο στους αγώνες του Τόκιο. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από έναν πολύ μεγάλο αθλητή!

Ντούσκος: «Ήταν η καλύτερη κούρσα»

«Αλήθεια, δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι η καλύτερη κούρσα μου. Με βοήθησε ο καιρός. Ο προπονητής μού ζήτησε να είμαι στα μετάλλια. Στα 700-800 μέτρα έκανα μια αλλαγή και δεν πίστευα ότι θα αντέξω. Στα τελευταία 500 έλεγα ότι δεν θα με δουν! Βάρεσαν αυτοί, βάρεσα κι εγώ, αλλά στα τελευταία 100 μέτρα είπα ότι δεν το χάνω. Αφιερώνω το χρυσό σε όλους αυτούς που με βλέπουν, στους γονείς μου, στην κοπέλα μου, στην εθνική ομάδα, στον κ. Πολύμερο, στον προπονητή τον κ. Ποστιλιόνε, στον γιατρό και στον χορηγό μου», δήλωσε ο πανευτυχής Ντούσκος στην κάμερα της ΕΡΤ λίγο μετά το τέλος της φανταστικής προσπάθειάς του.

Μετά την απονομή του χρυσού δήλωσε: «Σκέφτηκα τα πάντα, όσους μας παρακολουθούν, την προπόνηση μου, τον προπονητή μου, την οικογένεια μου» και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα, τρέμω ολόκληρος. Πίστευα πως μπορώ να πάρω ένα μετάλλιο, αλλά όχι στο χρυσό. Ήταν κάτι εξωπραγματικό. Πίστευα πως κάποια στιγμή θα πάω στους Ολυμπιακούς. Μετά την έκτη θέση στο Ρίο, είπα πως πρέπει να βελτιωθώ. Μετά είπα πως πρέπει να πετύχω την συμμετοχή στον τελικό. Από την στιγμή που το πέτυχα όλοι μου έστειλαν την θετική τους ενέργεια. Ο προπονητής μου είπε να είμαι μέσα στα μετάλλιο, στην διάρκεια της κούρσας πίστεψα πως μπορώ να πάρω και το χρυσό μετάλλιο. Πίστευα πως είναι… άπιαστο το μετάλλιο με αυτούς τους αθλητές που είχα στην κούρσα. Θέλω να γυρίσω στου δικούς μου ανθρώπους και να τους δείξω το μετάλλιο».

Η κατάταξη

Στέφανος Ντούσκος Ελλάδα 6:40.45 (ολυμπιακό ρεκόρ)

Κγιέτιλ Μπορτς Νορβηγία 6:41.66

Νταμίρ Μαρτίν Κροατία 6:42.58

Σβέρι Νίλσεν Δανία 6:42.73

Αλεξάντερ Βιαζόφκιν Ρωσία 6:49.09

Μιντάουγκας Γκρισκόνις Λιθουανία 6:57.60

Τέταρτο μετάλλιο η κωπηλασία

Η Ελλάδα κατακτά για τέταρτη φορά μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες στην κωπηλασία αλλά για πρώτη φορά το χρυσό. Το πρώτο μετάλλιο ήρθε στην Αθήνα το 2004 με τους Πολύμερο και Σκιαθίτη στο διπλό σκιφ ελ. βαρών (χάλκινο), ενώ το δεύτερο ήταν και πάλι από τον Πολύμερο στο Πεκίνο το 2008, με δίδυμο τον Δημήτρη Μούγιο (ασημένιο). Το τρίτο μετάλλιο ήρθε στο Λονδίνο το 2012 από τις Τσιάβου και Γιαζιτζίδου στην ίδια κατηγορία των γυναικών. Συνολικά η Ελλάδα έφτασε τα 122 μετάλλια στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες από την Αθήνα το 1896 έως και σήμερα.

Ποιος είναι ο Στέφανος Ντούσκος

Κάθε άλλο παρά άγνωστος πάντως είναι στους κύκλους της κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο συμμετείχε στην ελληνική ομάδα του αγωνίσματος των ελαφρών τετράκοπων σκιφ, όπου τερμάτισε στην 6η θέση, ενώ στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2018 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ μαζί με τον Χρήστο Στεργιάκα. Έχει πολλαπλές διακρίσεις σε επίπεδο νέων – ανδρών με μετάλλια σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ έχει κερδίσει περισσότερα από 20 χρυσά μετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

