«Ολόκληρη η πόλη μια σκηνή» στο Φεστιβάλ Βόλου 2021 – Ο φετινός προγραμματισμός διαρθρώνεται σε 7 ενότητες

Το Φεστιβάλ Βόλου καθώς βαδίζει προς την 6η του διοργάνωση που ξεκινάει πολύ σύντομα, αισθάνεται αισιόδοξο και γεμάτο αυτοπεποίθηση, ώστε να όχι μόνο να παραστεί ενεργά στο νέο πολιτιστικό τοπίο που ανατέλλει μετά την πανδημία, αλλά και να το συνδιαμορφώσει.

Έχοντας στο ενεργητικό του 5 επιτυχημένες διοργανώσεις και με το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι στιγμής στοχοθεσίας της επιχειρησιακής του ατζέντας να έχει επιτευχθεί, το Φεστιβάλ Βόλου αλλά-ζει για άλλη μια χρονιά τον σχεδιασμό του – κυρίως λόγω των γεγονότων που η sars-Cov 2 επιβάλλει – και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που ως βασικό στόχο έχει να διερευνήσει τη μετάβαση στα νέα δεδομένα. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι από Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 3 Οκτωβρίου.

Ο φετινός καλλιτεχνικός προγραμματισμός διαρθρώνεται σε 7 ενότητες (Ημέρες Φωτογραφίας, Η-μέρες Εικαστικών Τεχνών, Ημέρες Μουσικής, Ημέρες Θεάτρου και Χορού, Ημέρες Κινηματογράφου και Ημέρες Γαστρονομίας) αποτελώντας έτσι τον ορισμό της πολυθεματικής διοργάνωσης. Ο χαρακτήρας «ολόκληρη η πόλη μια σκηνή» παραμένει με τις εκδηλώσεις να λαμβάνουν χώρα σε πολλά και ετερόκλιτα σημεία της πόλης (πέραν των αιθουσών της Παλιάς Ηλεκτρικής και του Αχιλλείου, φέτος θα δούμε δράσεις σε εμπορικά καταστήματα, σε αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου, στο πρώην τέρμιναλ του Ο.Λ.Β., σε αυλές σπιτιών, σε parking κεντρικού σημείου της πόλης, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε μουσική σκηνή, σε στενά του κέντρου, στο αρχαίο θέατρο Δημητριάδος και σε πολλά άλλα).

Επίσης, φέτος είναι η πρώτη χρονιά, στην οποία το φεστιβάλ εκκινεί διαγωνιστικό τμήμα, καθώς και η πρώτη χρονιά, στην οποία το Φεστιβάλ Βόλου σε αγαστή συνεργασία με τον Μύλο Παραστατικών Τεχνών πραγματοποιούν ανεξάρτητη παραγωγή με θέμα τη Μετάβαση, υπό τη χορογραφική εκπαίδευση και καθοδήγηση κορυφαίου Γάλλου street χορευτή.

Κυρίως όμως φέτος η ομάδα διοργάνωσης του φεστιβάλ θέτει σε εφαρμογή στρατηγικές συνεργασίας με το έτερο φεστιβάλ της Λάρισας – Μύλος Παραστατικών Τεχνών, αλλά και με μια φρέσκια απόπειρα για ένα φεστιβάλ κωμωδίας μαζί με τους ιθύνοντες του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων, κάνοντας το πρώτο βήμα για μία πανθεσσαλική πολιτιστική διοργάνωση που φέτος ονομάζεται Δίκτυο Φεστιβάλ Μετάβαση μιας και η έννοια της μετάβασης είναι η θεματική ταυτότητα και των τριών φεστιβάλ.

Η επιχειρησιακή πορεία του δικτύου θα αποσαφηνιστεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προ-γραμμάτων εκδηλώσεων και των τριών φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ Βόλου υποστηρίζεται από τις τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών του ΔΣ του, από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ λαμβάνει μία πολύ μικρή υποστήριξη από την Αντιπεριφέρεια Μαγνησίας και το ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου.

Καλλιτεχνικός προγραμματισμός

Το Φεστιβάλ Βόλου 2021 αποτελεί τον ορισμό της πολυθεματικής διοργάνωσης, καθώς διαρθρώνει το πρόγραμμα εκδηλώσεών του σε 7 διαφορετικές ενότητες με τις δράσεις να λαμβάνουν χώρα σε πολλά και ετερόκλιτα σημεία της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να φέρει τον σύγχρονο πολιτισμό ενώπιον όλο και μεγαλύτερου μέρους του κοινού και να επιβεβαιώσει για άλλη μια χρονιά τον χαρακτήρα του «Ολόκληρη η πόλη μια σκηνή».

-Ημέρες Φωτογραφίας:

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, I’m Not There – Ξένια Νασέλου, Εγκαίνια Φωτογραφικής Έκθεσης, 20.30, Τέρμιναλ Αφίξεων «Ιάσων», Ο.Λ.Β., είσοδος ελεύθερη, Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου, Ephemeral Traces – Σταύρος Καστρινάκης, Εγκαίνια Φωτογραφικής Έκθεσης, 20.30, Spade by Christos, Ερμού με Κουμουνδούρου, είσοδος ελεύθερη, Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου, Το Φεστιβάλ σε Μετάβαση. 2016 – 2021 – Λέων Μουρτζούκος, Εγκαίνια Φωτογραφικής Έκθεσης, 20.30, Τέρμιναλ Αφίξεων «Ιάσων», Ο.Λ.Β., είσοδος ελεύθερη, Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου, Μετάβαση στο Φως, Ομαδική Φωτογραφική Έκθεση, 21.00, Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών Θεατρίνη, είσοδος ελεύθερη.

-Ημέρες Εικαστικών Τεχνών:

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, Into the Light – Εύα Δημητριάδου, Τοιχογραφία / Performance, 21.15, Τέρμιναλ Αναχωρήσεων, Ο.Λ.Β., είσοδος ελεύθερη, Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, Don’t Touch Me – Γιάννης Κρανιδιώτης, Εικαστική Εγκατάσταση, 21.15, Τέρμιναλ Αναχωρήσεων, Ο.Λ.Β., είσοδος ελεύθερη, Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, Χωρίς αποσκευές – Εύα Δημητριάδου, Έκθεση Ζωγραφικής, 21.15, Τέρμιναλ Αναχωρήσεων, Ο.Λ.Β., είσοδος ελεύθερη, Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, Εκτός – ΣΜουΘ, Εικαστική Εγκατάσταση + Performance, 20.15, Κεντρικός Προβλήτας, Ο.Λ.Β., είσοδος ελεύθερη, Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, Under the Hammer – Mataroa Art Gallery, Το φεστιβάλ εισάγει το κοινό του στο χρηματιστήριο της τέχνης, 21.15, Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών Θεατρίνη, χαμηλότερη τιμή εκκίνησης έργου 180€.

-Ημέρες Μουσικής:

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, Trio per Uno – The transition to percability, Χρήστος Σιτοκωνσταντίνου, Νταβίνα Φλωρεντίν, Δημήτρης Τασούδης, 20.00, Παλαιοχριστιανικά Τείχη, Μουσείο της Πόλης του Βόλου, εισιτήριο 7€ γενική/προπώληση, Ταξίδι στον Βόλο – Σεμέλη Παπαβασιλείου, Κυριάκος Γκουβέντας, Γιάννης Νιάρχος, 21.30, τσιπουράδικο «Ο Κύκλος», ελάχιστη κατανάλωση 12€, Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, From Berlin to Volos – in.Evi.table, 21.30, parking Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (έναντι Filippou Cafe Classique), εισιτήριο 10€ προπώληση (αποκλειστικά), Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, One for the Road – Δημήτρης Καλαντζής Quartet, 21.30, parking Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (έναντι Filippou Cafe Classique), εισιτήριο 10€ προπώληση (αποκλειστικά), Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, Opera Chaotique, 21.30, Café Society, Τ. Οικονομάκη, είσοδος ελεύθερη, Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, Ο Βύρων στην Ελλάδα – Εναλλακτική Λυρική Σκηνή της ΕΛΣ – Άθως Δανέλλης, 19.30, Συγκρότημα Τσαλαπατά – Γρασίδια Π.Ι.Ο.Π., εισιτήριο 7€ γενική / 5€ παιδικό.

-Ημέρες Θεάτρου και Χορού:

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, Terror – Γιώργος Οικονόμου, 19.15, Δικαστικό Μέγαρο Βόλου, Αίθουσα Α’ Πρωτοδικείου, εισιτήριο 16€ προπώληση (αποκλειστικά), Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, Αντιγόνη – Σάββας Στρούμπος – Ομάδα Σημείο Μηδέν – Θέατρο Άττις, 21.30, Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, εισιτήριο 12€ προπώληση (αποκλειστικά), Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, παράσταση αποτέλεσμα του on-site Καλλιτεχνικού Residency με τον χορογράφο Nabil Ouelhadj – FR (Πρεμιέρα), 19.30, Χώρος ελλιμενισμού «Αργώ» – Αργοναυτών με Καρτάλη, ελεύθερη είσοδος, Το μακρύ ταξίδι της μέρας μέσα στη νύχτα – ΚΘΒΕ – Θανάσης Σαράντος, 21.00, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ν. Ιωνίας, εισιτήριο 12€ γενική / 10€ προπώληση, Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, Το Μαράκι έκλασε – Γιώτα Σερεμέτη / Sev-en Sisters (Πρεμιέρα), 21.15, Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών Θεατρίνη, Μεταμόρφωση, εισιτήριο 10€ γενική / 8€ προπώληση, Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, Ο Ξεναγός – Θάνος Νίκας, 21.15, Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, εισιτήριο 10€ γενική / 8€ προπώληση, Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, Μπωντλαίρ – Στέφανος Κακαβούλης (Πρεμιέρα), 22.00, Θέατρο Αχίλλειο, Ιάσονος με Κουμουνδούρου, εισιτήριο 10€ γενική / 8€ προπώληση, Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, Kwaidan – Stereo Nero Dance Co – Κατερίνα Φώτη, 20.30, Θέατρο Παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρίας, εισιτήριο 10€ γενική / 8€ προπώληση.

-Ημέρες Κινηματογράφου (όλες οι εκδηλώσεις κινηματογράφου πραγματοποιούνται στο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών Θεατρίνη):

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, Ο Δημήτρης, ο Νίκος …και η Αρχή της Απροσδιοριστίας – Κώστας Αινιάν, 19.30, εισιτήριο 5€ γενική / προπώληση, Εξορία – Βασίλης Μαζωμένος, 21.00, εισιτήριο 5€ γενική / προπώληση, Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου, SIFF – Metavasis Residency, 21.00, Εισιτήριο 5€ γενική / προπώληση, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ψαροκόκκαλο – Metavasis Residency, 21.00, εισιτήριο 5€ γενική / προπώληση, Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου – Metavasis Residency, 21.00, εισιτήριο 5€ γενική / προπώληση.

-Ημέρες Γαστρονομίας:

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Γαστρονομίας Πηλίου – Residency, 15.00 – 18.00, Karaiskos Farm (2o χλμ. Πορταριάς – Χανίων), είσοδος ελεύθερη, Tsipouradical – A taste from the future, 19.30 – 00.30, ΜεΖεν, Αλοννήσου 8, εισιτήριο 4€ ανά «γύρα», Σάββατο 2 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Γαστρονομίας Πηλίου – Residency, 10.00 – 20.00, Karaiskos Farm (2o χλμ Πορταριάς – Χανίων), είσοδος ελεύθερη, Bar – Fly, Φεστιβαλική περιήγηση στα «βραβευμένα*» bar της πόλης, Rednose Bar – Groove Bar – Grappa Wino, 21.00 έως…, είσοδος ελεύθερη, *Κατάλογος Αθηνόραμα 2020, Κυριακή 3 Οκτωβρίου – Γαστρονομικά μονοπάτια. Street Food άνευ, Espresso από τον τόπο σου, παρουσίαση μονοποικιλιακών arabica που ψήνονται και καβουρδίζονται στον Βόλο, 10.30, Rubia Speciality Coffee Shop (Γκλαβάνη με Αλεξάνδρας), είσοδος ελεύθερη, Ελαιόλαδο στις ρίζες – Ο Γιάννης Καρβέλας και ο Βασίλης Λεωνίδου μας εισάγουν γευστικά στον κόσμο του μαγνησιακού ελαιόλαδου, 12.30, Karaiskos Farm (2o χλμ. Πορταριάς – Χανίων), Degustation menu. 15€ / Παρα-κολούθηση εργαστηρίου, δωρεάν, Τα Βότανα της Πηλίου, παρουσίαση και δοκιμή από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, 17.00, Filippou Cafe Classique, είσοδος ελεύθερη, Μπίρα με μεζέ. Ο Μίλτος Αρμένης συνδυάζει τοπικές μπύρες και ισπανικά tapas με άρωμα Βόλου. Τις μουσικές της βραδιάς επιλέγει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, 19.30, Αίθριο, Συγκρότημα Τσαλαπά-τα, degustation menu 5€/μπίρα.

Συνολική επιμέλεια: Νίκος Φυτάς, website www.volosfestival.gr, Facebook www.facebook.com/volosfestival, Instagram www.instagram.com/volos_festival.

Το καφέ του φεστιβάλ. Filippou Cafe Classique

Προπώληση: Filippou Cafe Classique (Ερμού με Μπόρελ), Μελάνι (Δημητριάδας 257), www.ticketservices.gr/.