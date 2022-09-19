Όλες οι υποψηφιότητες για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Από τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας ανακοινώθηκε ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων (16/09/2022) για τις επερχόμενες εκλογές του συλλόγου την 16η Οκτωβρίου 2022, και την σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, οι υποψηφιότητες οι οποίες κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4512/2018 είναι οι εξής:
- Συνδυασμός «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
- ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΓΙΑΣΛΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΓΙΟΒΑΝΝΗ-ΜΠΕΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ
- ΖΙΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
- ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
- ΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ. ΜΑΡΚΟΥ
- ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
- ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΜΠΕΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΣΠΥΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
|ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
|Πρόεδρος
|Αντιπρόεδρος
|ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΑΝΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|Τακτικά Μέλη
|Αναπληρωματικά Μέλη
|1. ΓΙΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΡΙΤΑ
2. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΛΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
|Τακτικά Μέλη
|Αναπληρωματικά Μέλη
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- Συνδυασμός «ΙΑΤΡΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- ΚΑΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΚΕΡΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ
- ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΜΟΡΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΖΗΣΗΣ
- ΝΤΕΡΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΡΟΥΣΙΤΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
- ΣΑΡΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
- ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
- ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
- ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΔΕΜΙΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΠΑΝΤΣΑΣ ΠΑΡΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΣΑΡΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
- ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
- ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
|ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
|Πρόεδρος
|Αντιπρόεδρος
|ΠΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|Τακτικά Μέλη
|Αναπληρωματικά Μέλη
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ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
|Τακτικά Μέλη
|Αναπληρωματικά Μέλη
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