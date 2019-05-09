Όλα τα ονόματα του ψηφοδελτίου του συνδυασμού «Βόλος, Έξυπνη Πόλη» με επικεφαλής τη Νάνσυ Καπούλα

Το πλήρες ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Βόλος, Έξυπνη Πόλη», με επικεφαλής τη Νάνσυ Καπούλα, υποψήφια Δήμαρχο Βόλου, κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βόλου. Ειδικότερα, το έμβλημα του συνδυασμού αποτελεί μια γραφιστική ψηφιοποίηση της πόλης σε μορφή ψηφίδων (pixels) της πόλης του Βόλου, που απεικονίζει το Ηρώο και το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου στην παραλία του Βόλου.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βόλου, είναι οι εξής:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΑΣ
ΖΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΠΙΣΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΑΖΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΖΑΡΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ – ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΙΑΜΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΓΙΟΒΑΝΝΗ – ΜΠΕΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΓΟΥΝΑΡΗ – ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΦΕΛΙΞ
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΖΙΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΑΛΟΦΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΘΕΚΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ (ΒΙΚΥ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΠΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΑΒΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΣΣΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (ΜΠΑΤΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΡΟΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΕΡΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΑΘΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΟΣΜΑ
ΣΤΥΛΑ ΛΟΥΚΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΑΤΑΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ (ΛΙΑΝΑ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΦΩΤΙΟΥ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΪΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΛΚΟΥ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ
ΠΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΑΚΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΓΚΡΗ – ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΞΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΒΑΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΓΑΡΜΠΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΛΟΖΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΝΥ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΙΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΙΣΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΠΑΝΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΦΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΧΑΡΑΝΑ – ΜΠΑΣΔΑΝΗ ΣΟΝΙΑ – ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΕΣΤΟΡΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι Κοινοτήτων, είναι οι εξής:
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Δήμου Βόλου
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ – ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΥΡΩΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΕΣΤΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΑΦΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΝΤΟΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΝΤΣΙΒΙΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΟΘΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΡΑΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΑΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΑΛΛΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΙΑΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ – ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Αγριάς του Δήμου Βόλου
ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΛΑΥΡΕΝΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΠΑΒΑΪΤΣΗ ΑΝΘΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Αγίου Βλασίου του Δήμου Βόλου
ΒΕΝΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ
ΘΕΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΠΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΒΛΑΣΙΟΥ
ΤΕΡΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Σέσκλου του Δήμου Βόλου
ΒΟΒΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
ΚΟΥΡΤΕΣΗ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΜΗΤΣΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Κάτω Λεχωνίων του Δήμου Βόλου
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Διμηνίου του Δήμου Βόλου
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΥΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Άλλης Μεριάς του Δήμου Βόλου
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΡΗΓΑ
ΓΙΑΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΩΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΪΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΝΩΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Ανακασιάς του Δήμου Βόλου
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΪΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΧΕΙΜΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Άνω Βόλου του Δήμου Βόλου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΩΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Μακρινίτσας του Δήμου Βόλου
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΑΒΒΑ
ΚΟΥΪΚΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Πορταριάς του Δήμου Βόλου
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΑΣΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΥΤΥΧΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΕΣΚΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου
ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΚΙΝΙΔΗ – ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΠΕΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΟΣΜΑ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ – ΜΠΟΚΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ – ΚΑΚΑΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΝΑΤΑΣΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου
ΓΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΔΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
ΖΑΡΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΡΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΣΚΑ – ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΔΑΜ
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΛΑΪΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΤΑΘΑΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΣΑΛΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ