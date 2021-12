Οι πρώτες δράσεις της δυναμικής νεοσύστατης Παγκόσμιας Νεολαίας Θεσσαλών

Η Παγκόσμια Νεολαία Θεσσαλών ανέλαβε τα ηνία της διατήρησης, μετάδοσης και εξέλιξης της θεσσαλικής παράδοσης καθώς και της συσπείρωσης των απανταχού νέων Θεσσαλών, αμέσως μετά την ίδρυσή της στις 15 Μαΐου 2021 με πολλές δράσεις, το πέρας των οποίων άφησαν ένα πολύ θετικό αντίκτυπο και έδωσαν ώθηση για νέους στόχους και επιτεύγματα.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ»

Η πρώτη δράση της Νεολαίας αμέσως μετά τη σύστασή της και τη δημιουργία του Δ.Σ., ήταν η συμμετοχή της Προέδρου της Νεολαίας κ. Αναστασίας Κερασοβίτη στο πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ» του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Το πρόγραμμα Νόστος είναι μία σημαντική δράση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας στα πλαίσια της τριμερούς συνεργασίας σε επίπεδο διασποράς μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, που επενδύουν στην εμβάθυνση και ενδυνάμωση σχέσεων της διασποράς των τριών χωρών.

Συγκεκριμένα 15 νέοι από τις ομογένειες των τριών χωρών επισκέφτηκαν τις χώρες Αίγυπτο, Ελλάδα και Κύπρο έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό τους, αλλά και να ενδυναμώσουν τους δεσμούς των λαών στην πράξη. Μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος, ούσα μέλος της 15μελούς ομάδας νέων, ταξίδεψε στις πρωτεύουσες των 3 χωρών, συνάντησε τους αρχηγούς και των τριών κρατών, επισκέφθηκε διάφορα μνημεία και αξιοθέατα στην εκάστοτε χώρα καθώς και σημαντικούς χώρους πολιτισμού σε ένα εγκάρδιο κλίμα και μία μοναδική ευκαιρία γνωριμιών και ανταλλαγής απόψεων.

Συγκεκριμένα οι νέοι περιηγήθηκαν και στις τρεις χώρες με αφετηρία την Αίγυπτο. Στις πόλεις του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Ras El Teen Naval Forces Base, την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, το Ελληνικό Πατριαρχείο, το ελληνικό τετράγωνο (Ελληνική Κοινότητα, τo ελληνικό σχολείο), το Μουσείο Καβάφη, το κανάλι του Σουέζ, την πόλη της Ισμαλία, το Ittihadia Palace, τις Πυραμίδες, το National Museum of Egyptian Civilization και τέλος το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο. Οι νέοι έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κ. Aλ-Σίσι, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, την αρμόδια Υπουργό Διασποράς και Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Ναμπίλα Μάκραμ, τον Έλληνα και Κύπριο πρέσβη στην Αίγυπτο.

Δεύτερος προορισμός του προγράμματος ήταν η Ελλάδα. Η ομογενειακή Νεολαία επισκέφθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών, το Προεδρικό Μέγαρο, το Μέγαρο Μαξίμου, το Πολεμικό Μουσείο, το Σούνιο και το Ναό του Ποσειδώνα, τη Βουλή των Ελλήνων, το Μουσείο Μπενάκη και την έκθεση «1821 Πριν και Μετά», την Ακρόπολη, το Μουσείο Ακρόπολης, τις Μυκήνες, το Ναύπλιο, το Φρούριο του Παλαμηδίου.

Οι νέοι στην Αθήνα έτυχαν εγκάρδιας φιλοξενίας και υποδοχής από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον τότε Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού κ. Κώστα Βλάσση, τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη και τον Β’ Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Βουλής κ. Αθανασίου.

Η κ. Κερασοβίτη είχε την ευκαιρία στις παραπάνω συναντήσεις να παρουσιάσει την Παγκόσμια Νεολαία Θεσσαλών και το αξιόλογο έργο της και να συζητήσει τους τρόπους ενεργής συμμετοχής της Νεολαίας στα πολιτικά δρώμενα προκειμένου να καλυτερεύσει το μέλλον της πατρίδας Ελλάδος και να συσφίξει τους δεσμούς μαζί της.

Τελικός προορισμός ήταν η Κύπρος όπου οι νέοι επισκέφτηκαν τη Λευκωσία, τη Λάρνακα, τη Λεμεσό, την Πάφο, την Αγία Νάπα καθώς και άλλες μικρότερες πόλεις και χωριά. Επίσης οι νέοι παρακολούθησαν ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο “Different Socks” με αναφορά στις μνήμες των παιδιών των θυμάτων (παραγωγή του Γυμνασίου Αγλαντζιάς), επισκέφθηκαν το Μουσείο Severis, περιηγήθηκαν στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, στην Πράσινη Γραμμή, το Προεδρικό Μέγαρο, τον Τύμβο Μακεδονίτισσας, ένα πολεμικό μνημείο και στρατιωτικό νεκροταφείο για κατάθεση στεφάνου και τιμή στα ελληνικά και κυπριακά θύματα, επισκέφθηκαν τους Τάφους των Φυλακισμένων Imprisoned Graves in the Central Jail of Nicosia) και κατέθεσαν στεφάνι, όπου ενταφιάστηκαν 13 αγωνιστές της ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα 1955-1959 για την απελευθέρωση της Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ακόμα επισκέφθηκαν την βουλή των Αντιπροσώπων, τον οικισμό της Κακοπετριάς, τον Άγιο Νικόλαο της Στέγης (UNESCO), το ορεινό σύμπλεγμα Τρόοδος, τον καταρράκτη Καληδονίων, τα λεγόμενα Κρασσοχώρια, τον οικισμό Ομοδό, και την Μονή του Τιμίου Σταυρού. Καθώς επίσης και το κτήμα Βασιλειάδη, όπου γευτήκανε διάφορες ποικιλίες οίνου. Τέλος επισκέφθηκαν το Υπουργείο Εξωτερικών, τον οικισμό της Οδού όπου κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη των τεσσάρων Αιγυπτίων πολιτών που εργάζονταν στην Κύπρο και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της τεράστιας δασικής πυρκαγιάς στην Κύπρο εκείνη την περίοδο και έκαναν επίσης μία συμβολική δενδροφύτευση, την Μαρίνα της Λεμεσού, την οικία του Ευστολία στο Κούριο, την Αγία Νάπα, την Πάφο και διάφορα μέρη ακόμα.

Στα πλαίσια των παραπάνω επισκέψεων και περιηγήσεων, οι νέοι συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, με τον Επίτροπο της Κυπριακής Προεδρίας για τους Αποδήμους κ. Φώτιο Φωτίου, με την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής κ. Αννίτα Δημητρίου, με τον Έλληνα και τον Αιγύπτιο Πρέσβη στην Κύπρο, τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Χριστοδουλίδη καθώς επίσης και με τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, Αντιστράτηγο κ. Δημόκριτο Ζερβάκη, στα πλαίσια της επίσκεψής τους στο ΚΣΕΔ (Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης), δεχόμενοι ζεστή φιλοξενία.

Το Πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ» έφερε κοντά νέες και νέους των τριών Ομογενειών με στόχο την ανάπτυξη σχέσεων, τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και την ενημέρωση για την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα και τις αξίες που ενώνουν τους τρεις λαούς. Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών και η Παγκόσμια Νεολαία Θεσσαλών συγχαίρουν την πρωτοβουλία των υπουργείων εξωτερικών των τριών χωρών για αυτή τη δράση. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ζωτικής σημασίας για την ελληνική ομογένεια και ιδιαίτερα για τη νεολαία, που είναι η συνέχεια του πολιτισμού και της εθνικής μας ταυτότητας, ώστε να εμβαθύνουν στην ελληνική ιστορία και στα ιδεώδη του πολιτισμού μας.

Συμμετοχή στο 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο και Αντάμωμα Θεσσαλών στην Ελασσόνα

‘Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν θα μπορούσε να λείπει, η συμμετοχή της Νεολαίας από το 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο και Αντάμωμα Θεσσαλών στην Ελασσόνα στις 7 και 8 Αυγούστου. Η Νεολαία πήρε μέρος στο Συνέδριο με τη δράση, «Οι 12 Θεοί του Ολύμπου», στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν ολιγόλεπτες παρουσιάσεις από διάφορα μέλη της Νεολαίας, τα οποία συνέδεσαν τους αρχαίους μύθους σχετικά με τους θεούς του Ολύμπου με τη σύγχρονη εποχή και τις προκλήσεις της.

Σημαντική ήταν η παρουσία της Νεολαίας και στη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών. Τα μέλη της Νεολαίας συμμετείχαν ενεργά στη Γενική Συνέλευση, όπου εξέφρασαν την γνώμη τους σε διάφορα ζητήματα και είχαν την πρώτη τους επαφή με πολλά μέλη της Συνομοσπονδίας.

Τέλος, η Νεολαία έδωσε το παρόν και στην βραδιά του ανταμώματος, όπου παρόλο που απαγορευόταν ο χορός λόγω των δυσμενών συνθηκών της πανδημίας, το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο όπως επίσης και στην εκδρομή που είχε προγραμματιστεί την αμέσως επόμενη μέρα στο Λιβάδι Ελασσόνας.

Δημιουργία λογοτύπου της Νεολαίας

Η Παγκόσμια Νεολαία Θεσσαλών, κατόπιν συζητήσεων και συναντήσεων, κατέληξε και αποφάσισε την δημιουργία ενός λογοτύπου που θα αντικατοπτρίζει την ταυτότητά της και θα την συνοδεύει σε όλες τις μελλοντικές της δράσεις. Το λογότυπο το οποίο εμπνεύστηκε και δημιούργησε ο Α΄ Γραμματέας κ. Γιώργος Μαχαιράς, προσαρμόστηκε και εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Δ.Σ. Επίσης την προσπάθεια αυτή της Νεολαίας επιβράβευσαν και επικρότησαν τόσο ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών κ. Διαμαντής Γκίκας, όσο και η Υπεύθυνη Νεολαίας και Γενική Γραμματέας κ. Φωτεινή Μίχου. Το λογότυπο δημοσιεύθηκε στη σελίδα της Συνομοσπονδίας στο Facebook αλλά και στη σελίδα της Νεολαίας στο Instagram.

Οργάνωση και Ανάπτυξη της Νεολαίας

Αφού είχε ολοκληρωθεί ο εαρινός κύκλος δράσεων της Νεολαίας, η Νεολαία αφιέρωσε χρόνο σε πολλές συναντήσεις, προκειμένου να προγραμματίσει της μελλοντικές της δράσεις (π.χ. συμμετοχή της Νεολαίας στην Οργανωτική Επιτροπή του 13ου Συνεδρίου και Ανταμώματος Θεσσαλών στον Δήμο Μετεώρων στις 30 και 31 Ιουλίου 2022). Έτσι το διάστημα αυτό δημιουργήθηκε το μητρώο μελών της Νεολαίας, το λογότυπο, η ορθή δομή και δημιουργία των πρακτικών της Νεολαίας, οργανώθηκαν τόσο η Ιστοσελίδα, αλλά και η σελίδα της Νεολαίας στο Instagram και αφιερώθηκε χρόνος για να συσφίξουν οι σχέσεις των μελών του Δ.Σ. προκειμένου με πάθος και δυναμισμό να οργανώσει απρόσκοπτα τις μελλοντικές της δράσεις.