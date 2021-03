Ο υφυπουργός Π. Τσακλόγλου στην εκπομπή «Η Θεσσαλία για την οικονομία» – Διαδικτυακά σήμερα στις 8 το βράδυ

Στη διαδικτυακή εκπομπή «Η Θεσσαλία για την οικονομία» θα μιλήσει σήμερα στις 8 το βράδυ ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου ο οποίος είναι αρμόδιος για τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Παρουσιαστές της εκπομπής η οποία προβάλλεται μέσα από το www.e-thessalia.gr είναι ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Μιχάλης Ζουμπουλάκης και ο οικονομολόγος κ. Βασίλης Δανός.

Ο Πάνος Τσακλόγλου γεννήθηκε στις 17 Απριλίου 1960. Σπούδασε Οικονομικά αρχικά στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και κατόπιν στο Πανεπιστήμιο του Γουόρικ στη Βρετανία απ’ όπου έλαβε μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο.

Ο κ. Τσακλόγλου είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ερευνητικός εταίρος στο Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) και Hellenic Observatory (LSE, London).

Η ακαδημαϊκή του έρευνα εστιάζει σε ζητήματα οικονομικής ανισότητας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, οικονομικών αποδόσεων της εκπαίδευσης και αναδιανεμητικού ρόλου του κράτους, ενώ έχει δημοσιεύσει πάνω από 90 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Επιπλέον, έχει παρουσιάσει εργασίες του σε περίπου 200 συνέδρια και ημερίδες και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 ερευνητικά και συμβουλευτικά προγράμματα.

Ο κ. Τσακλόγλου έχει διατελέσει πρόεδρος και μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ενώ υπήρξε σύμβουλος των πρωθυπουργών Γιώργου Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήμου σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής.

Διετέλεσε, επίσης, μέλος της Economic and Financial Committee (EFC) της Ε.Ε. και του Eurogroup Working Group, αναπληρωματικό μέλος των Ecofin and Eurogroup και μέλος της Economic Policy Committee της Ε.Ε.