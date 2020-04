Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό – Με Covid-19 και η σύζυγός του

Ο ελληνική καταγωγής δημοσιογράφος Τζορτζ Στεφανόπουλος αποκάλυψε στην αμερικανική τηλεόραση πως διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Σε ζωντανή σύνδεση με την πρωινή εκπομπή Good Morning America, ο άλλοτε στενός σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον και νυν παρουσιαστής ειδήσεων για το ABC αναφέρθηκε στη διάγνωση, παρότι, όπως σημείωσε, ανήκει στα κρούσματα του κορωνοϊού που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. «Δεν έκανα πυρετό, δεν είχα κρυάδες, δεν είχα πονοκέφαλο, δεν είχα βήχα, ούτε δυσκολία στην αναπνοή, αισθάνομαι περίφημα» δήλωσε χαρακτηριστικά, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος.

Θετική στον κορωνοϊό η γυναίκα του Τζορτζ Στεφανόπουλος

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος βγήκε στην πρωινή εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης τη Δευτέρα, προκειμένου να δώσει νεότερα για την πορεία της υγείας της συζύγου του, η οποία επίσης νοσεί με Covid-19. Η Άλι Γουένγουορθ βρίσκεται στην πέμπτη ημέρα και φαίνεται πως σε αντίθεση με τον δημοσιογράφο, εκείνη έχει αρκετά από τα δυσάρεστα συμπτώματα της νόσου που προκαλεί ο κορωνοϊός.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Τζορτζ Στεφανόπουλος δήλωσε πως η διάγνωση για τον εαυτό του δεν «υπήρξε και μεγάλη έκπληξη», αφού βρισκόταν στο πλευρό της συζύγου του όλες αυτές τις μέρες.

Βίντεο: Ο Τζόρτζ Στεφανόπουλος δηλώνει πως είναι θετικός στον κορωνοϊό

Στο σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε από την εκπομπή GMA στο Twitter, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος εξηγεί πως αναμένεται να συμβουλευτεί τον οικογενειακό του ιατρό για τα βήματα από εδώ και πέρα, καθώς έλαβε τα αποτελέσματα του τεστ μόλις το Σαββατοκύριακο.

.@GStephanopoulos says he's tested positive for COVID-19: "I'm one of those cases that are basically asymptomatic. I've never had a fever, never had chills, never had a headache, never had a cough, never had shortness of breath. I'm feeling great." https://t.co/Qi2CeQPinh pic.twitter.com/n3IM8p09kC

— Good Morning America (@GMA) April 13, 2020