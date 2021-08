Ο τρόπος διεξαγωγής των φετινών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΘ

Από την ΕΠΣΘ ανακοινώθηκε ο τρόπος διεξαγωγής των πρωταθλημάτων της περιόδου 2021-22. Τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο όμιλο, οι ομάδες χωρίστηκαν σε δύο ομίλους, των εννέα και δέκα ομάδων αντίστοιχα ανά όμιλο. Αναλυτικά τα όσα ανακοίνωσε η ΕΠΣΘ:

Η ΕΠΣ Θεσσαλίας γνωστοποιεί το τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλήματων της :

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συμμετέχουν δέκα οκτώ (18) ομάδες σε δύο ομίλους, οι οποίοι καταρτίστηκαν δυνάμει γεωγραφικών κριτηρίων.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΕ 2002

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΔΑΦΝΗ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

B’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ

ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ

ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ

ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ

ΠΥΡΑΣΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

1. Οι εννέα (9) ομάδες του Α’ Ομίλου & Β’ Ομίλου θα συμμετάσχουν σε δέκα οκτώ (18) αγωνιστικές, εννέα (9) αγωνιστικές στον α’ γύρο και εννέα (9) αγωνιστικές στον β’ γύρο. Όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες και των δύο γύρων, οι ομάδες θα καταταγούν από την 1η έως την 9η θέση.

2. Οι ομάδες που θα καταταγούν από την 1η έως την 4η θέση των δύο ομίλων θα αγωνισθούν σε PLAY OFF οχτώ (8) αγωνιστικών, σε δύο γύρους των τεσσάρων αγωνιστικών ΜΟΝΟ με τις αντίστοιχες ομάδες του άλλου ομίλου που κατέλαβαν τις αντίστοιχες θέσεις. Οι ομάδες μεταφέρουν στα PLAY OFF το σύνολο των βαθμών τους που συγκέντρωσαν ΜΟΝΟ από τα αποτελέσματα των έξι (6) αγώνων που έδωσαν με τις άλλες τρεις (3) ομάδες των ομίλων τους από τις θέσεις 1 έως 4. Με κλήρωση θα καθοριστεί η σειρά των αγώνων. Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η του ειδικού βαθμολογικού πίνακα (από την διαδικασία των PLAY OFF) ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια και συμμετέχει στην διαδικασία της ΕΠΟ για την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία ενώ οι λοιπές παραμένουν στην Α’ Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

3. Οι ομάδες που θα καταταγούν από την 5η έως την 9η θέση των δύο ομίλων θα αγωνισθούν σε PLAY OUT δέκα (10) αγωνιστικών, σε δύο γύρους των πέντε αγωνιστικών ΜΟΝΟ με τις αντίστοιχες ομάδες του άλλου ομίλου που κατέλαβαν τις αντίστοιχες θέσεις. Οι ομάδες μεταφέρουν στα PLAY OUT το σύνολο των βαθμών τους που συγκέντρωσαν ΜΟΝΟ από τα αποτελέσματα των οχτώ (8) αγώνων που έδωσαν με τις άλλες τέσσερις (4) ομάδες των ομίλων τους από τις θέσεις 5 έως 9. Με κλήρωση θα καθοριστεί η σειρά των αγώνων. Οι ομάδες που θα καταλάβουν από την 5η έως και την 10η θέση του ειδικού βαθμολογικού πίνακα (από την διαδικασία των PLAY OUT) υποβιβάζονται απευθείας στην Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

4. Σε περίπτωση όμως που υποβιβασθεί μία (1) ομάδα της δύναμης της ΕΠΣΘ από την Γ’ Εθνική Κατηγορία, η ομάδα που κατέλαβε την 4η θέση του ειδικού βαθμολογικού πίνακα της Β’ Κατηγορίας (από την διαδικασία των PLAY OUT) υποβιβάζεται απευθείας στην Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 , εάν υποβιβασθούν δύο (2) ομάδες από τη Γ’ Εθνική Κατηγορία, τότε και η ομάδα που κατέλαβε την 3η θέση του ειδικού βαθμολογικού πίνακα της Β’ Κατηγορίας (από την διαδικασία των PLAY OUT) υποβιβάζεται απευθείας στην Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συμμετέχουν είκοσι (20) ομάδες σε δύο ομίλους, οι οποίοι καταρτίστηκαν δυνάμει γεωγραφικών κριτηρίων.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

ΑΠΟΒ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ

ΙΑΣΩΝ ΑΜ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΠΗΛΕΑΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

B’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΘΛΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ

ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

ΧΛΟΗ

1. Οι δέκα (10) ομάδες του Α’ Ομίλου & Β’ Ομίλουθα συμμετάσχουν σε δέκα οκτώ (18) αγωνιστικές, εννέα (9) αγωνιστικές στον α’ γύρο και εννέα (9) αγωνιστικές στον β’ γύρο. Όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες και των δύο γύρων, οι ομάδες θα καταταγούν από την 1η έως την 10η θέση.

2. Οι ομάδες που θα καταταγούν από την 1η έως την 4η θέση των δύο ομίλων θα αγωνισθούν σε PLAY OFF τεσσάρων (4) αγωνιστικών, σε έναν γύρο των τεσσάρων αγωνιστικών ΜΟΝΟ με τις αντίστοιχες ομάδες του άλλου ομίλου που κατέλαβαν τις αντίστοιχες θέσεις. Οι ομάδες μεταφέρουν στα PLAY OFF το σύνολο των βαθμών τους που συγκέντρωσαν ΜΟΝΟ από τα αποτελέσματα των έξι (6) αγώνων που έδωσαν με τις άλλες τρεις (3) ομάδες των ομίλων τους από τις θέσεις 1 έως 4. Με κλήρωση θα καθοριστεί η σειρά των αγώνων με δύο αγώνες εντός έδρας & δύο εκτός. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η & 2η θέση του ειδικού βαθμολογικού πίνακα (από την διαδικασία των PLAY OFF) προβιβάζονται στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 ενώ οι λοιπές παραμένουν στην Β’ Κατηγορία. Σε περίπτωση που η Πρωταθλήτρια ομάδα της Α’ Κατηγορίας προβιβασθεί στην Γ’ Εθνική Κατηγορία, μέσω της διαδικασίας της ΕΠΟ, τότε και η ομάδα που θα καταλάβει την 3η θέση του ειδικού βαθμολογικού πίνακα προβιβάζεται στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

3. Οι ομάδες που θα καταταγούν από την 5η έως την 8η θέση των δύο ομίλων θα αγωνισθούν σε PLAY OUT τεσσάρων (4) αγωνιστικών, σε έναν γύρο των τεσσάρων αγωνιστικών ΜΟΝΟ με τις αντίστοιχες ομάδες του άλλου ομίλου που κατέλαβαν τις αντίστοιχες θέσεις. Οι ομάδες μεταφέρουν στα PLAY OUT το σύνολο των βαθμών τους που συγκέντρωσαν ΜΟΝΟ από τα αποτελέσματα των έξι (6) αγώνων που έδωσαν με τις άλλες τρεις (3) ομάδες των ομίλων τους από τις θέσεις 5 έως 8. Με κλήρωση θα καθοριστεί η σειρά των αγώνων με δύο αγώνες εντός έδρας & δύο εκτός. Οι ομάδες που θα καταλάβουν από την 3η έως και την 8η θέση του ειδικού βαθμολογικού πίνακα (από την διαδικασία των PLAY OUT) υποβιβάζονται απευθείας στην Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία που θα επανασυσταθεί για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

4. Σε περίπτωση όμως που υποβιβασθεί μία (1) ομάδα της δύναμης της ΕΠΣΘ από την Γ’ Εθνική Κατηγορία, η ομάδα που κατέλαβε την 2η θέση του ειδικού βαθμολογικού πίνακα της Β’ Κατηγορίας (από την διαδικασία των PLAY OUT) υποβιβάζεται απευθείας στην Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 , εάν υποβιβασθούν δύο (2) ομάδες από τη Γ’ Εθνική Κατηγορία, τότε και η ομάδα που κατέλαβε την 1η θέση του ειδικού βαθμολογικού πίνακα της Β’ Κατηγορίας (από την διαδικασία των PLAY OUT) υποβιβάζεται απευθείας στην Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.