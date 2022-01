Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ενισχύει στην πράξη τον κλάδο μελισσοκομίας της Βόρειας Εύβοιας

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, πιστός στη δέσμευσή του να συνεισφέρει άμεσα και ουσιαστικά στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, συμβάλει στην αειφόρο ανάκαμψη της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγη από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, ενισχύοντας την παραγωγική δραστηριότητα περισσότερων από 300 τοπικών μελισσοκόμων. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα» και συγκεκριμένα στους τομείς προτεραιότητας για την προστασία της φύσης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Σε συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Ιστιαίας «Η Κυψέλη», ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τροφή για περίπου 500 εκατομμύρια μέλισσες για τους επόμενους 6 μήνες. Η πρώτη παράδοση μελισσοτροφής, που καλύπτει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες για την περίοδο του χειμώνα, πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση παρουσία του Βουλευτή της Ν.Δ. κου Θ. Ζεμπίλη, εκπροσώπων των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Αγίας Άννας – Λίμνης – Μαντουδίου καθώς και εκπροσώπων των τοπικών αρχών και μελισσοκόμων της περιοχής, στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού.

Η δωρεά 150 τόνων μελισσοτροφής αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος ευαισθητοποίησης «Bee Our Hero» του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ για την προστασία της μέλισσας και την υποστήριξη του κλάδου μελισσοκομίας. Με το πρόγραμμα «Bee Our Hero» και τις στοχευμένες δράσεις που θα ακολουθήσουν υπό την σκέπη του, ο Όμιλος αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τη διαχρονική δέσμευσή του για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, αναλαμβάνοντας ζωτικό ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής αλλά και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο αύριο για όλους.

Η κα Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ανέφερε σχετικά «Για όλους εμάς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, η στήριξη του κλάδου μελισσοκομίας της Βόρειας Εύβοιας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού μας προς το περιβάλλον και τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και προς τον τόπο που μας φιλοξενεί εδώ και δεκαετίες. Η δωρεά αυτή είναι μόνο η πρώτη από μία σειρά δράσεων που έχουμε σχεδιάσει και πρόκειται να υλοποιήσουμε με σκοπό την προστασία της μέλισσας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ισορροπία του οικοσυστήματος. Μέσα από το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης “Bee Our Hero” βάζουμε ένα ακόμα λιθαράκι προς την πραγμάτωση του οράματός μας για ένα πιο βιώσιμο κόσμο».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της μέλισσας στο φυσικό περιβάλλον και τη δράση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ για την προστασία της, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.lafarge.gr/bee-our-hero.