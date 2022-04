Ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό για τα πλέι οφ της Ευρωλίγκας

Με στόχο να… πληρώσει με το ίδιο νόμισμα την Μονακό και να απαντήσει άμεσα με «σπάσιμο» της δικής της έδρας, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται (22:00 NovasportsPrime) από την ομάδα-έκπληξη της φετινής Ευρωλίγκας στο Πριγκιπάτο.

Έχοντας αφήσει πίσω την ισοφάριση σε 1-1 και μάλιστα με εμφατικό τρόπο από τους μονεγάσκους στο ΣΕΦ την Μεγάλη Παρασκευή, οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να διορθώσουν τα λάθη τους και να παρουσιάσουν ένα καλύτερο επιθετικό αλλά και αμυντικό πρόσωπο, ώστε να πάρουν ξανά το πάνω χέρι για πρόκριση στο Final Four του Βελιγραδίου. Σε μία έδρα όπου η Μονακό μετράει έξι συνεχόμενες νίκες στην Ευρωλίγκα και που φέτος έχει επτά ήττες σε δεκαεπτά αγώνες, αλλά έχει να αλωθεί από τις 10 Φεβρουαρίου (σ.σ. από την Ζάλγκιρις Κάουνας), ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του, έχουν απόψε την πρώτη ευκαιρία.

Από τις δύο συνολικά μαζί με το παιχνίδι της προσεχούς Παρασκευής για να πάρουν τουλάχιστον μία νίκη και να εξασφαλίσουν πως όλα θα κριθούν σε πέμπτο παιχνίδι στο κατάμεστο ΣΕΦ την προσεχή εβδομάδα. Σε περίπτωση βέβαια που τα καταφέρουν από απόψε, θα έχουν την ευκαιρία να τελειώσουν την υπόθεση στο Μόντε Κάρλο, όμως η Μονακό δεν προτίθεται να παραδοθεί τόσο εύκολα. Είναι… διψασμένη για μία σούπερ επιτυχία στην παρθενική της συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, αλλά έχει και στόχο να γίνει η πρώτη γαλλική ομάδα που πηγαίνει σε Final Four, μετά την Βιλερμπάν το 1997 σε αυτό της Ρώμης, το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός.

Αγωνιστικά, ο Χασάν Μάρτιν ταξίδεψε με την αποστολή που έφτασε χθες το απόγευμα με πτήση τσάρτερ, όμως δεν έχει προπονηθεί και είναι απίθανο να παίξει. Συνεχίζει την θεραπεία του με στόχο να προλάβει το τέταρτο παιχνίδι. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι και γνωρίζουν πολύ καλά πως για να μην πάει η ευκαιρία της συμμετοχής σε ένα Final Four χαμένη μετά την καταπληκτική σεζόν που έχουν κάνει, θα πρέπει να κάνουν την τέλεια εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, να περιορίσουν τα ατού της Μονακό (Τζέιμς, Μπέικον, Λι, Άντζουσιτς, Χολ) και να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Ο τεχνικός των γηπεδούχων, Σάσα Ομπράντοβιτς, έχει αμφίβολο τον Άλφα Ντιαλό ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο παιχνίδι, όμως οι πιθανότητες είναι υπέρ του.

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία) και η Άννε Πάντερ (Γερμανία).