Ντι Κάπριο: Σάλος με τον ηθοποιό – Πήγε σε οικολογική εκδήλωση έχοντας ταξιδέψει… 19.000 χλμ.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες του στον κινηματογράφο, είναι γνωστός και για την ενεργό δράση του στην προστασία του πλανήτη.

Ωστόσο, κατηγορήθηκε για ακόμη μια φορά ως «οικολογικός υποκριτής», όπως χαρακτηριστικά, γράφει η Daily Mail. Ο ηθοποιός στοχοποιήθηκε ξανά με αφορμή την παρουσία του στα Green Carpet Fashion Awards (Βραβεία Βιώσιμης Μόδας) στο Λος Άντζελες, την ίδια στιγμή που φέρεται να έχει ταξιδέψει πάνω από 12.000 αεροπορικά μίλια (19.000 χλμ) μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες.

Φωτογραφήθηκε στο πλευρό μεγάλων ονομάτων της βιώσιμης μόδας και του ακτιβισμού, κατά τη διάρκεια της βραδιάς και η εμφάνισή του εκεί επικρίθηκε έντονα. Τον κατηγορούν για υποκρισία λόγω της τεράστιας ποσότητας καυσίμου που «έκαψε» αεροπορικώς.

Δεν είναι σαφές, με ποιο τρόπο ταξίδευε ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά έχει ήδη «κατακεραυνωθεί» πολλάκις στο παρελθόν για την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στα ιδιωτικά τζετ που «καταβροχθίζουν το φυσικό αέριο», όπως γράφουν δημοσιεύματα.

Για ακόμη μία φορά, οι επικριτές του Ντι Κάπριο επισημαίνουν, ότι τα συχνά και μακρινά ταξίδια του από τη μία άκρη του πλανήτη στην άλλη, είτε για δουλειά είτε για αναψυχή, δεν συνάδουν με την περιβαλλοντική του δράση.

Δηλώνει περιβαλλοντολόγος

Τα παραπάνω βραβεία, τιμούν ανθρώπους από τη βιομηχανία της μόδας και του θεάματος, που έχουν συμβάλει σημαντικά στην προώθηση του «πράσινου» τρόπου ζωής. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος έχει υποστηρίξει έντονα τα περιβαλλοντικά ζητήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, είναι τακτικός καλεσμένος της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

Εντούτοις, ο ίδιος δεν φαίνεται να ακολουθεί το lifestyle που προτείνει και για το οποίο «παλεύει» όλα αυτά τα χρόνια. Τα σχόλια εγείρουν ακόμη περισσότερο τα προφίλ του στα social media. Οι αναρτήσεις του τόσο σε Instagarm όσο και σε Twitter αφορούν σχεδόν αποκλειστικά την προστασία του πλανήτη ενώ δηλώνει «ηθοποιός και περιβαλλοντολόγος».

Η viral «επίθεση» Μπολσονάρου – «Άσε το γιοτ, πριν κάνεις μάθημα στον κόσμο»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντι Κάπριο δέχεται «πυρά» για «δήθεν περιβαλλοντικό αγώνα». Τον Ιούλιο του 2022 ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου έβαλε στο στόχαστρο τον Χολιγουντιανό σταρ, μετά από μια ανάρτηση που έκανε για την αποψίλωση του δάσους του Αμαζονίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έγραψε στο Twitter: «Πόσο εκτεταμένη είναι η αποψίλωση στον Αμαζόνιο, ένα από τα πιο σημαντικά μέρη στον πλανήτη μας για τους ανθρώπους και την άγρια ζωή. Σύμφωνα με τον χάρτη, η περιοχή έχει δεχτεί σφοδρή και παράνομη αποψίλωση τα τελευταία 3 χρόνια, από μια εξορυκτική βιομηχανία».

How extensive is deforestation in Amazonia, one of the most important places on the planet for people & wildlife? According to this map from @mapbiomas, the region has faced an onslaught of illegal deforestation at the hands of extractive industry over the last 3 years. pic.twitter.com/BLxUC3S3z7

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) July 26, 2022