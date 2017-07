Nέες κινηματογραφικές προτάσεις στην Εξωραϊστική

Η γαλλική κωμωδία «Ο Αρχιτσιγκούνης» και η αμερικανική δραματική ταινία «Αφανείς Ηρωίδες» είναι οι νέες κινηματογραφικές προτάσεις από την Εξωραϊστική. Αναλυτικότερα:

– Δευτέρα 17 /7 έως Τετάρτη 19/7

Ώρα Προβολής: 21:30

Ο Αρχιτσιγκούνης (Radin) (2016) – Γαλλικά, Διάρκεια: 89 λεπτά. Κωμωδία. Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Φρεντ Καβαγέ με τους: Ντανί Μπουν, Λοράνς Αρνέ, Νοεμί Σμιντ

Η κωμωδία του καλοκαιριού! Ο Φρεντ Καβαγιέ σκηνοθετεί την ταινία «ο αρχιτσιγκούνης» μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς στη Γαλλία!

Νόμιζες ότι ο Σκρουτζ ήταν ο μεγαλύτερος τσιγκούνης όλων των εποχών; Έφτασε η ώρα να αναθεωρήσεις και να γνωρίσεις τον αρχιτσιγκούνη Φρανσουά! Ο ήρωας της νέας κωμωδίας και βασιλιάς του είδους Ντάνι Μπουν ήρθε για να σε κάνει να γελάσεις μέχρι δακρύων με την εμμονή του με το… χρήμα! Το οποιοδήποτε έξοδο τον πανικοβάλλει, οι οικονομίες είναι για αυτόν η απόλυτη ευτυχία και η αποταμίευση το νόημα της ζωής. Έχει οργανώσει την καθημερινότητά του έτσι ώστε να μην ξοδεύει ούτε ένα ευρώ παραπάνω από ό,τι έχει ανάγκη- ακόμη κι όταν πραγματικά το χρειάζεται. Η ζωή όμως του επιφυλάσσει μία έκπληξη! Ο έρωτας του χτυπά την πόρτα και διαταράσσει τις ισορροπίες στην ολιγαρκή του καθημερινότητα. Τα πράγματα αλλάζουν εντελώς όταν γνωρίζει την κόρη του, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε μέχρι σήμερα. Λένε ότι όταν αγαπάς, δεν υπολογίζεις τίποτα. Τι γίνεται όμως όταν είσαι αρχιτσιγκούνης; Ο Φρανσουά αποφασίζει να κρύψει την εμμονή του με τις οικονομίες από τις δύο γυναίκες και έτσι ξεκινά μια σειρά από ξεκαρδιστικά γεγονότα και γκάφες. Γιατί μπορεί τα ψέματα να είναι βολικά, αλλά μερικές φορές πρέπει να πληρώσεις το τίμημα, που μπορεί μάλιστα να είναι πολύ υψηλό…

– Πέμπτη 20/7 έως Κυριακή 23/7

Ώρα Προβολής: 21:30

Αφανείς Ηρωίδες (Hidden Figure) (2016) – Αγγλικά, Διάρκεια: 127 λεπτά, Δραματική. Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Θίοντορ Μέλφι με τους: Ταράτζι Π.Χένσον, Οκτάβια Σπένσερ, Κέβιν Κόστνερ, Τζανέλ Μονέ

Υποψηφιότητες:

* Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

* Όσκαρ Β´ Γυναικείου Ρόλου

* Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου

* Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης πρωτότυπης μουσικής επένδυσης

* Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Β’ γυναικείου ρόλου σε ταινία

Βραβεία:

* Βραβείο Σωματείου Ηθοποιών Καλύτερης ομαδικής ερμηνείας σε ταινία

* Βραβείο Εικόνας NAACP Καλύτερου Α’ γυναικείου ρόλου σε ταινία

* Βραβείο Satellite Καλύτερου συνολικού κινηματογραφικού καστ

* Βραβείο Εικόνας NAACP Καλύτερης ταινίας

* Κινηματογραφικό Βραβείο MTV Καλύτερου ήρωα

* Βραβείο BET Καλύτερης ταινίας

* Βραβείο της Ένωσης Καλλιτεχνικών Διευθυντών Καλύτερης σκηνογραφίας σε ταινία εποχής

* Βραβείο της Ένωσης Ενδυματολόγων Καλύτερης ενδυματολογίας σε ταινία εποχής

* MTV Movie και TV Award for Best Fight Against the System

Υποψήφια για τρία Όσκαρ, η αληθινή ιστορία τριών Αφροαμερικανίδων που υπήρξαν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της αποστολής της NASA στο φεγγάρι αποδίδεται κινηματογραφικά με συνέπεια!

ΗΠΑ, 1961. H Κάθριν Γκομπλ είναι Αφροαμερικανίδα μαθηματικός που δουλεύει στον υπολογιστικό τομέα της NASA μαζί με τις επίσης Αφροαμερικανίδες Ντόροθι Βον και Μέρι Τζάκσον. Η Κάθριν είναι χήρα με τρεις κόρες. Η προϊσταμένη τους, Βίβιαν Μίτσελ, ανακοινώνει στην Κάθριν πως από δω και πέρα θα εργάζεται υπό την καθοδήγηση του Αλ Χάρισον στον τομέα που ασχολείται με το διάστημα, ο οποίος βρίσκεται σε διαφορετικό κτίριο από αυτό που δούλευε πριν. Όταν ξεκινά στη δουλειά, οι συνάδελφοί της την αντιμετωπίζουν με απέχθεια και ιδίως ο επικεφαλής μηχανικός Πολ Στάφορντ. Επίσης, στο κτίριο αυτό δεν υπάρχουν τουαλέτες για τους μαύρους, οπότε αναγκάζεται να πηγαίνει στο κτίριο που δούλευε προηγουμένως. Παράλληλα, σε ένα μπάρμπεκιου γνωρίζει τον στρατιωτικό Τζιμ Τζόνσον, ο οποίος της λέει πως δεν πιστεύει πως μια γυναίκα μπορεί να ασχοληθεί με τα μαθηματικά. Η Κάθριν αισθάνεται προσβεβλημένη, όμως λίγες ημέρες αργότερα ο Τζιμ της ζητά συγγνώμη. Οι συνάδελφοί της, η Ντόροθι και η Μέρι αντιμετωπίζουν και εκείνες προβλήματα. Η πρώτη διαμαρτύρεται επειδή έχει αναλάβει καθήκοντα προϊσταμένης, όμως δεν έχει καταλάβει επισήμως τη θέση, ούτε έχει τον ανάλογο μισθό. Η δεύτερη, ενώ έχει πτυχία μαθηματικών και φυσικής, χρειάζεται να αποκτήσει και μεταπτυχιακό μηχανικού. Κινείται δικαστικά για να παρακολουθήσει μαθήματα σε μία σχολή μόνο για λευκούς, και εν τέλει τα καταφέρνει.

Στη συνέχεια, ο Αλ Χάρισον κατανοεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κάθριν και της λέει πως μπορεί να χρησιμοποιεί όποια τουαλέτα θέλει, ενώ σπάει την ταμπέλα της τουαλέτας για τους μαύρους στο άλλο κτίριο. Παράλληλα, η Ντόροθι μαθαίνει ότι θα εγκατασταθεί ένα κομπιούτερ IBM 7090 και θέλει να μάθει τη γλώσσα προγραμματισμού Fortran. Όταν πηγαίνει στο βιβλιοπωλείο, τη διώχνουν, αφού της λένε πως το βιβλίο αυτό είναι για λευκούς, όμως εκείνη το βάζει κρυφά στην τσάντα της. Επίσης, εκείνη την περίοδο, η Κάθριν παντρεύεται τον Τζιμ. Οι προετοιμασίες για την εκτόξευση του πυραύλου του Τζον Γκλεν έχουν ξεκινήσει και η Κάθριν ενημερώνεται πως επιστρέφει στην παλιά της δουλειά, αφού πλέον δεν τη χρειάζονται. Λίγο πριν την εκτόξευση, ο Γκλεν ζητά να ελέγξει τους υπολογισμούς η Κάθριν. Τους ετοιμάζει γρήγορα, όμως της κλείνουν την πόρτα της αίθουσας στην οποία παρακολουθείται η εκτόξευση. Ο Αλ, όμως, της λέει να μπει. Παρά τα αρχικά προβλήματα της εκτόξευσης, έχει αίσιο τέλος μετά από παρέμβαση της Κάθριν και του Αλ. Τέλος, η Κάθριν επανέρχεται στον τομέα του διαστήματος, η Ντόροθι γίνεται προϊσταμένη στον τομέα IBM και η Μέρι γίνεται μηχανικός.