Μυτιλήνη: Σοβαρά επεισόδια στον καταυλισμό προσφύγων της Μόριας – 10 τραυματίες

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στον καταυλισμό Υποδοχής και Τακτοποίησης μεταναστών και προσφύγων στην Μόρια με συγκρούσεις μεταξύ Αράβων, Αφγανών και Ιρακινών μεταναστών, το βράδυ της Τρίτης.

Εντός του καταυλισμού εισήλθαν όλες οι δυνάμεις της μονάδας Αποκατάστασης της Τάξης.

Στο Hotspot έσπευσε επίσης και μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αφού οι συμπλεκόμενοι μετανάστες έβαζαν φωτιές και έκαιγαν ότι έβρισκαν μπροστά τους.

Κατά τις συμπλοκές τραυματίστηκαν 10 περίπου άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν από τους διασώστες και με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lesvosnews.gr, ανάμεσα στους τραυματίες είναι δύο έγκυες γυναίκες και ένα παιδί.

Violent incident ongoing #EU camp #Moria #Lesvos #Greece. Police teargas, fire brigade working in camp, ESAO reportedly attacked, 3 ambulances in last 30 min, BRF medics work on olive grove, injured #refugeesGr report more “broken legs and heads” inside. #humanrights pic.twitter.com/dcKY0tohFk

— Michael Räber (@iwatnew) December 19, 2017