Μυστήριο στο Μεξικό: Αμερικανός αρχιτέκτονας και η αρραβωνιαστικιά του βρέθηκαν θαμμένοι σε ομαδικό τάφο

Τέσσερα πτώματα βρέθηκαν θαμμένα σε ομαδικό τάφο στην Πολιτεία Ζακατέκας στο Κεντρικό Μεξικό. Τα πτώματα ανακοίνωσαν οι αρχές ότι ανήκουν στον 36χρονο Jose Gutierrez, την 31χρονη αρραβωνιαστικιά του Daniela Marquez, την 26χρονη αδελφή της και την 27χρονη ξαδέλφη της.

Ο ομαδικός τάφος εντοπίστηκε λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό δύο οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του βαν με το οποίο ταξίδευαν.

Jose Gutierrez and his fiancée have not been seen since before Christmas. https://t.co/FLEyyaRJSy

— FOX19 NOW (@FOX19) January 19, 2023