Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ο πρώην της και ο πατέρας της θα γράψουν μαζί… βιβλίο για την πατρότητα

Ενώ η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απολαμβάνει πλέον τη ζωή της, ελεύθερη, χωρίς τους περιορισμούς, που της επέβαλε ο πατέρας της μέσω της υποχρεωτικής κηδεμονίας, εκείνος και ο πρώην της, Κέβιν Φέντερλαϊν ετοιμάζονται να γράψουν ένα βιβιλίο, σχετικά με την πατρότητα.

Ο πρώην της και πατέρας των παιδιών της αποφάσισε πρώτος να εξασκήσει το… συγγραφικό του ταλέντο και σύμφωνα με την Page Six, ο πατέρας της ποπ σταρ, Τζέιμι Σπίαρς συμφώνησε να τον βοηθήσει, δίνοντάς του τη δική του οπτική, ως πατέρας δύο κοριτσιών.

Kevin Federline and Jamie Spears are working on a book about fatherhood https://t.co/8maoIDrrVW pic.twitter.com/6K61PYr8Q2

— Page Six (@PageSix) December 19, 2022